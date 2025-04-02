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Пошлины в 500% для покупателей нефти и урана из России предложили ввести сенаторы США

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Санкционный список
Санкции. Иллюстративное фото: designer491/Getty Images

Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий введение санкций против России, если она не согласится на длительный мир с Украиной, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Законопроект уже поддержали 50 сенаторов обоих партий - республиканской и демократической. В частности, речь идет о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

"Санкции против России требуют введения пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Они бьют сильно не просто так", — говорится в релизе авторов документа.

В распространенном сообщении сенаторы назвали Россию агрессором и отметил, что новые санкции "помогут сдержать агрессию Путина".

Сенаторы, подписавшие соглашение о введении первичных и вторичных санкций против России, заявили также, что разделяют негодование Трампа "по поводу Путина из-за сорванных мирных усилий".

"Мы разделяем разочарование президента Трампа в отношении России, когда речь идет о достижении прекращения огня, и поддерживаем стремление президента Трампа достичь прочного, справедливого мира.

В 1994 году в рамках Будапештского меморандума Украина отказалась примерно от 1700 единиц ядерного оружия, получив обещание от США, России и Великобритании, что суверенитет Украины будет соблюдаться в будущем. Это не смогло сдержать российскую агрессию", — заявили американские сенаторы.

Они напомнил, что Минские соглашения также "не помогли сдержать агрессию, и Россия вновь вторглась в Украину".

"Эти санкции против России готовы и получат подавляющую двухпартийную и двухпалатную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенате и Палате представителей", - считают авторы законопроекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232306-poshliny-v-500-dlya-pokupateley-nefti-i-urana-iz-rossii-predlozhili-vvesti-senatory-ssha/