Илон Маск перевел 2,5 млн долларов женщине, назвавшей себя матерью его ребенка

Илон Маск написал в соцсети, что уже перевел Эшли Сент-Клер, заявившей о рождении ребенка от него, 2,5 млн долларов, и отправляет ей 500 тысяч долларов ежегодно, передает NUR.KZ.

Публикация об этом появилась в соцсети Х - Илон Маск ответил пользовательнице соцсети, выложившей с Эшли Сент-Клер и написавшей, что последнюю засняли у квартиры на Манхэттене, оплаченной для нее Илоном Маском, при продаже подаренной им Tesla.

"Я не знаю, мой ли это ребенок, но не против узнать. Для этого не требуется постановления суда.

Несмотря на то, что я не знаю наверняка, я уже дал Эшли 2,5 млн долларов и отправляю ей 500 тыс. долларов в год", - Илон Маск.

Отметим, что в комментариях к посту бизнесмену сама Эшли Сент-Клер.

"Илон, мы просили тебя подтвердить отцовство с помощью теста еще до того, как родился наш ребенок. Ты отказался.

И ты не посылал "мне" деньги, ты посылал поддержку своему ребенку, которую считал необходимой... пока не забрал большую часть, чтобы сохранить контроль и наказать меня за "непослушание". Но на самом деле ты наказываешь только своего сына.

Иронично, что твоя последняя попытка в суде заключалась в попытке заткнуть мне рот, пока ты используешь канал в социальных сетях, чтобы распространять уничижительные сообщения обо мне и нашем ребенке по всему миру. У тебя все дело в контроле, и все это видят.

Америке нужно, чтобы ты вырос, капризный мужчина-ребенок", - написала Сент-Клер.

Напомним, в конце февраля 26-летняя политическая активистка Эшли Сент-Клер подала в Верховный суд США иск с требованием юридически признать Илона Маска отцом ее ребенка.

Ранее мы писали, что Эшли Сент-Клер заявила, что растит 5-месячного ребенка от предпринимателя Илона Маска.

СМИ сообщали, что Сент-Клер и миллиардер уже успели породить слухи об отношениях - публично обмениваясь "твитами" заигрывающего характера в X. Происходило это, по наблюдениям журналистов, с мая 2023-го.

Сент-Клер родилась в штате Флорида и выросла в Колорадо. Является автором детской книги об идентичности, прививающей консервативные ценности, а также активно ведет свой блог в X. На момент написания статьи имеет 1,1 млн подписчиков.

У Маска, по данным СМИ, есть по крайней мере 12 других детей от трех женщин. В их числе - писательница Джастин Уилсон, певица Клэр Элис Буше, также известная как Граймс, и Шивон Зилис - топ-менеджер в одной из компаний Маска, Neuralink.