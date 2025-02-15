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Активистка из США заявила, что родила ребенка от Илона Маска

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Эшли Сент-Клер
Эшли Сент-Клер. Фото: x.com/stclairashley

26-летняя политическая активистка из США заявила, что растит 5-месячного ребенка от предпринимателя Илона Маска. Рассказать об этом раньше, с ее слов, она не могла из соображений безопасности.

Соответствующий пост Эшли Сент-Клер написала в соцсети X.

"Пять месяцев назад я произвела на этот свет новое дитя. Отец – Илон Маск. До сего момента я не раскрывала это затем, чтобы защитить частную жизнь и безопасность нашего ребенка. Но в последние дни стало ясно, что таблоидные СМИ намерены сделать это (рассекретить информацию – прим. ред.) независимо от того, какой вред оно может нанести.

Я хочу позволить нашему ребенку расти в нормальной и безопасной среде. По этой причине я прошу СМИ уважать частную жизнь нашего ребенка и воздержаться от агрессивных репортажей", – написала Сент-Клер в публикации от 14 февраля.

Издание Daily Mail пишет, что Сент-Клер и миллиардер уже успели породить слухи об отношениях – публично обмениваясь "твитами" заигрывающего характера в X. Происходило это, по наблюдениям журналистов, с мая 2023-го.

По информации издания, Сент-Клер родилась в штате Флорида и выросла в Колорадо. Является автором детской книги об идентичности, прививающей консервативные ценности, а также активно ведет свой блог в X. На момент написания статьи имеет 1,1 млн подписчиков.

Эшли Сент-Клер
Эшли Сент-Клер. Фото: x.com/stclairashley

Что же касается Маска – как пишет газета, у него есть по крайней мере 12 других детей от трех женщин. В их числе – писательница Джастин Уилсон, певица Клэр Элис Буше, также известная как Граймс, и Шивон Зилис – топ-менеджер в одной из компаний Маска, Neuralink.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221067-aktivistka-iz-ssha-zayavila-chto-rodila-rebenka-ot-ilona-maska/