Предполагаемая мать 13-го ребенка Илона Маска подала на него в суд

26-летняя политическая активистка Эшли Сент-Клер подала в Верховный суд США иск с требованием юридически признать Илона Маска отцом ее ребенка, передает NUR.KZ.

Как сообщает New York Post, в иске об установлении отцовства, в котором Эшли Сент-Клер требует официально признать Илона Маска отцом своего ребенка, Сент-Клер утверждает, что она и Маск зачали сына во время поездки на Сен-Бартелеми в январе 2024 года.

Она просит суд вынести постановление, обязывающее Маска пройти генетический тест на отцовство, так как миллиардер публично не признал ее ребенка своим.

Также Сент-Клер просит назначить ее единственным опекуном ребенка - Маск, по ее словам, видел сына всего 3 раза и не интересуется им.

По словам предполагаемой матери 13-го ребенка миллиардера, он хотел сохранить их ребенка в тайне ради всеобщей безопасности. Маск якобы предоставил ей роскошную квартиру и солидную охрану, но никакой романтики - она была вынуждена провести беременность одна.

"Я была полностью изолирована во время беременности. Все, что я делала раньше, я больше не могла делать. Мне сказали никому не рассказывать", - заявила Сент-Клер.

Объяснив, что раскрыть тайну рождения ребенка от Маска ее вынудила слежка репортеров, она также отметила, что кроме грусти чувствует и облегчение.

"Мне грустно, что СМИ заставили меня сделать это сейчас. Но есть и чувство облегчения, потому что я была вынуждена жить в тайне почти год своей жизни", - сказала Сент-Клер.

Отметим также, что до новости о подаче иска в суд, в аккаунте соцсети Х представителя Сент-Клер Брайана Гликлиха было опубликовано утверждение, что она и Маск пытаются прийти к компромиссу.

"Эшли и Илон уже некоторое время в частном порядке работают над созданием соглашения о воспитании своего ребенка. Разочаровывает, что репортер таблоида, который неоднократно подстерегал Эшли и ее семью, сделал невозможным завершить этот процесс конфиденциально.

Мы ждем, что Илон публично признает свою родительскую роль в отношении Эшли, чтобы положить конец необоснованным домыслам, и Эшли верит, что Илон намерен быстро завершить их соглашение в интересах благополучия и безопасности их общего ребенка", - говорится в публикации Гликлиха от 16 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что 26-летняя политическая активистка из США заявила, что растит 5-месячного ребенка от предпринимателя Илона Маска.

СМИ сообщали, что Сент-Клер и миллиардер уже успели породить слухи об отношениях - публично обмениваясь "твитами" заигрывающего характера в X. Происходило это, по наблюдениям журналистов, с мая 2023-го.

Сент-Клер родилась в штате Флорида и выросла в Колорадо. Является автором детской книги об идентичности, прививающей консервативные ценности, а также активно ведет свой блог в X. На момент написания статьи имеет 1,1 млн подписчиков.

У Маска, по данным СМИ, есть по крайней мере 12 других детей от трех женщин. В их числе - писательница Джастин Уилсон, певица Клэр Элис Буше, также известная как Граймс, и Шивон Зилис - топ-менеджер в одной из компаний Маска, Neuralink.