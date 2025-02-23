Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Предполагаемая мать 13-го ребенка Илона Маска подала на него в суд

Опубликовано:

Эшли Сент-Клер
Эшли Сент-Клер. Фото: x.com/stclairashley

26-летняя политическая активистка Эшли Сент-Клер подала в Верховный суд США иск с требованием юридически признать Илона Маска отцом ее ребенка, передает NUR.KZ.

Как сообщает New York Post, в иске об установлении отцовства, в котором Эшли Сент-Клер требует официально признать Илона Маска отцом своего ребенка, Сент-Клер утверждает, что она и Маск зачали сына во время поездки на Сен-Бартелеми в январе 2024 года.

Она просит суд вынести постановление, обязывающее Маска пройти генетический тест на отцовство, так как миллиардер публично не признал ее ребенка своим.

Также Сент-Клер просит назначить ее единственным опекуном ребенка - Маск, по ее словам, видел сына всего 3 раза и не интересуется им.

По словам предполагаемой матери 13-го ребенка миллиардера, он хотел сохранить их ребенка в тайне ради всеобщей безопасности. Маск якобы предоставил ей роскошную квартиру и солидную охрану, но никакой романтики - она была вынуждена провести беременность одна.

"Я была полностью изолирована во время беременности. Все, что я делала раньше, я больше не могла делать. Мне сказали никому не рассказывать", - заявила Сент-Клер.

Объяснив, что раскрыть тайну рождения ребенка от Маска ее вынудила слежка репортеров, она также отметила, что кроме грусти чувствует и облегчение.

"Мне грустно, что СМИ заставили меня сделать это сейчас. Но есть и чувство облегчения, потому что я была вынуждена жить в тайне почти год своей жизни", - сказала Сент-Клер.

Отметим также, что до новости о подаче иска в суд, в аккаунте соцсети Х представителя Сент-Клер Брайана Гликлиха было опубликовано утверждение, что она и Маск пытаются прийти к компромиссу.

"Эшли и Илон уже некоторое время в частном порядке работают над созданием соглашения о воспитании своего ребенка. Разочаровывает, что репортер таблоида, который неоднократно подстерегал Эшли и ее семью, сделал невозможным завершить этот процесс конфиденциально.

Мы ждем, что Илон публично признает свою родительскую роль в отношении Эшли, чтобы положить конец необоснованным домыслам, и Эшли верит, что Илон намерен быстро завершить их соглашение в интересах благополучия и безопасности их общего ребенка", - говорится в публикации Гликлиха от 16 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что 26-летняя политическая активистка из США заявила, что растит 5-месячного ребенка от предпринимателя Илона Маска.

СМИ сообщали, что Сент-Клер и миллиардер уже успели породить слухи об отношениях - публично обмениваясь "твитами" заигрывающего характера в X. Происходило это, по наблюдениям журналистов, с мая 2023-го.

Сент-Клер родилась в штате Флорида и выросла в Колорадо. Является автором детской книги об идентичности, прививающей консервативные ценности, а также активно ведет свой блог в X. На момент написания статьи имеет 1,1 млн подписчиков.

У Маска, по данным СМИ, есть по крайней мере 12 других детей от трех женщин. В их числе - писательница Джастин Уилсон, певица Клэр Элис Буше, также известная как Граймс, и Шивон Зилис - топ-менеджер в одной из компаний Маска, Neuralink.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2223021-predpolagaemaya-mat-13-go-rebenka-ilona-maska-podala-na-nego-v-sud/