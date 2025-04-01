Space X запустила корабль с космическими туристами в первый орбитальный полет (видео)
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Компания Space X осуществила запуск космического корабля Crew Dragon, на борту которого находятся космические туристы. Трансляция запуска велась на официальном сайте, передает NUR.KZ.
Согласно информации на сайте, компания Space X осуществила запуск космического корабля Crew Dragon, на борту которого находятся космические туристы. В рамках миссии корабль будет исследовать Землю с полярной орбиты, пролетая над обоими полюсами Земли.
"Они также проведут 22 научных исследования, призванных помочь человечеству в расширении возможностей долгосрочного исследования космоса и понимания здоровья человека в космосе. В течение всего времени нахождения Fram2 на орбите экипаж планирует сделать первый рентгеновский снимок в космосе, выполнить исследования упражнений для поддержания мышечной и скелетной массы и выращивать грибы в условиях микрогравитации", - отмечается в сообщении.
В составе экипажа Чун Ван, командир корабля Яннике Миккельсен, пилот корабля Рабеа Рогге, а также специалист миссии и медицинский офицер Эрик Филипс.
Напомним, 10 сентября, по данным Русской службы BBC, компания Маска SpaceX успешно запустила миссию Polaris для первого частного выхода в открытый космос.
После двух лет подготовки и нескольких отложенных стартов четыре астронавта миссии Polaris Dawn успешно стартовали с мыса Канаверал на корабле Dragon и ракете Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска к новым высотам частного освоения космоса. Им предстоит улететь дальше и выше всех орбитальных миссий и впервые в истории вывести космического туриста в открытый космос.
Позже появились кадры, где один из астронавтов корабля - капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, летевшего на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, и через несколько минут успешно вернулся.
За ним в открытый космос вышла Сара Гиллис - ведущий инженер SpaceX. Прямая трансляция велась в сети Х.
Уже 15 сентября корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами коммерческой миссии Polaris Dawn успешно вернулся на Землю.
SpaceX, согласно информации на официальном сайте, - американская компания, принадлежащая Илону Маску, которая занимается производством космических аппаратов, поставщик услуг по запуску и спутниковой связи со штаб-квартирой на космической базе SpaceX Starbase недалеко от Браунсвилла, штат Техас.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231985-space-x-zapustila-korabl-s-kosmicheskimi-turistami-v-pervyy-orbitalnyy-polet-video/