Space X запустила корабль с космическими туристами в первый орбитальный полет (видео)

Компания Space X осуществила запуск космического корабля Crew Dragon, на борту которого находятся космические туристы. Трансляция запуска велась на официальном сайте, передает NUR.KZ.

Согласно информации на сайте, компания Space X осуществила запуск космического корабля Crew Dragon, на борту которого находятся космические туристы. В рамках миссии корабль будет исследовать Землю с полярной орбиты, пролетая над обоими полюсами Земли.

"Они также проведут 22 научных исследования, призванных помочь человечеству в расширении возможностей долгосрочного исследования космоса и понимания здоровья человека в космосе. В течение всего времени нахождения Fram2 на орбите экипаж планирует сделать первый рентгеновский снимок в космосе, выполнить исследования упражнений для поддержания мышечной и скелетной массы и выращивать грибы в условиях микрогравитации", - отмечается в сообщении.

В составе экипажа Чун Ван, командир корабля Яннике Миккельсен, пилот корабля Рабеа Рогге, а также специалист миссии и медицинский офицер Эрик Филипс.

Напомним, 10 сентября, по данным Русской службы BBC, компания Маска SpaceX успешно запустила миссию Polaris для первого частного выхода в открытый космос.

После двух лет подготовки и нескольких отложенных стартов четыре астронавта миссии Polaris Dawn успешно стартовали с мыса Канаверал на корабле Dragon и ракете Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска к новым высотам частного освоения космоса. Им предстоит улететь дальше и выше всех орбитальных миссий и впервые в истории вывести космического туриста в открытый космос.

Позже появились кадры, где один из астронавтов корабля - капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, летевшего на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, и через несколько минут успешно вернулся.

За ним в открытый космос вышла Сара Гиллис - ведущий инженер SpaceX. Прямая трансляция велась в сети Х.

Уже 15 сентября корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами коммерческой миссии Polaris Dawn успешно вернулся на Землю.

SpaceX, согласно информации на официальном сайте, - американская компания, принадлежащая Илону Маску, которая занимается производством космических аппаратов, поставщик услуг по запуску и спутниковой связи со штаб-квартирой на космической базе SpaceX Starbase недалеко от Браунсвилла, штат Техас.