Рассвет новой эры. SpaceX Илона Маска вывела первое частное лицо в открытый космос

Лидер частного освоения космоса, американская компания SpaceX Илона Маска, успешно осуществила первый в истории полностью частный выход в открытый космос.

Капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, летевшего на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, и через несколько минут успешно вернулся.

За ним в открытый космос выйдет Сара Гиллис - ведущий инженер SpaceX. Прямая трансляция - в сети Х: