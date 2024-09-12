Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Рассвет новой эры. SpaceX Илона Маска вывела первое частное лицо в открытый космос

Опубликовано:

Полностью частный выход в открытый космос
Полностью частный выход в открытый космос. Кадр из видео: x.com/SpaceX

Лидер частного освоения космоса, американская компания SpaceX Илона Маска, успешно осуществила первый в истории полностью частный выход в открытый космос.

Капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, летевшего на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, и через несколько минут успешно вернулся.

За ним в открытый космос выйдет Сара Гиллис - ведущий инженер SpaceX. Прямая трансляция - в сети Х:

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160681-rassvet-novoy-ery-spacex-ilona-maska-vyvela-pervoe-chastnoe-lico-v-otkrytyy-kosmos/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: ЕС обязал Apple заплатить Ирландии 13 млрд евро. Дублин отказывался от этих денег восемь лет Украинские войска уже месяц удерживают часть Курской области. Что дальше? В Ла-Манше перевернулась лодка с мигрантами: не менее 12 погибших, в том числе беременная женщина

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie