Рассвет новой эры. SpaceX Илона Маска вывела первое частное лицо в открытый космос
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Лидер частного освоения космоса, американская компания SpaceX Илона Маска, успешно осуществила первый в истории полностью частный выход в открытый космос.
Капитан и спонсор миссии Polaris Dawn миллиардер-авиатор Джаред Айзекман вышел из корабля Dragon, летевшего на высоте более 700 км над поверхностью Земли со скоростью свыше 25 тысяч км/ч, и через несколько минут успешно вернулся.
За ним в открытый космос выйдет Сара Гиллис - ведущий инженер SpaceX. Прямая трансляция - в сети Х:
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160681-rassvet-novoy-ery-spacex-ilona-maska-vyvela-pervoe-chastnoe-lico-v-otkrytyy-kosmos/