Пожары в Южной Корее: что происходит на месте событий

Самые страшные в истории Южной Кореи лесные пожары, из-за которых уже погибли по меньшей мере 24 человека, 26 пострадали и более 23 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, продолжаются.

В Южной Корее - масштабное бедствие, уже названное самым страшным в истории страны.

23 марта стало известно, что в Южной Корее вспыхнули лесные пожары, к тому моменту унесшие жизни четырех человек, включая трех пожарных и одного государственного служащего. В стране объявили режим чрезвычайной ситуации.

26 марта сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее возросло до 18 человек, один человек пропал без вести. Еще 10 человек пострадали, двое получили серьезные травмы.

Распространению пожаров способствуют сильные и сухие ветры. В связи с чем вскоре появились уточненные данные: по меньшей мере 24 человека погибли, 26 пострадали и более 23 тысяч были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров в Южной Корее.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея, премьер-министр Хан Док Су назвал пожары самыми страшными в истории страны.

Новостные каналы и пользователи в соцсети Х публикуют фото и видео с места событий. Отметим, что говорится уже о по меньшей мере 26 погибших.