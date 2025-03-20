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"Внутренним терроризмом" назвали в США массовые атаки на автомобили Tesla

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Машина стоит возле здания с надписью Tesla
Tesla. Иллюстративное фото: Kyodo News via Getty Images

Министерство юстиции США предъявило обвинения лицам, использовавшим "коктейли Молотова" для поджогов автомобилей и зарядных станций Tesla, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку", – заявила генпрокурор и глава минюста США Памела Бонди.

По данным властей, один из троих подозреваемых бросил около восьми коктейлей Молотова в автосалоне Tesla в Сейлеме, штат Орегон, и был задержан со штурмовой винтовкой. Второй пытался поджечь автомобили в Лавленде (Колорадо), третий – повредил зарядные станции в Чарлстоне (Южная Каролина), оставив оскорбительные надписи о президенте США Дональде Трампе.

Каждому из них грозит от пяти до двадцати лет тюрьмы, указали в американском ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Штатах начали бойкотировать компанию Илона Маска Tesla. На это отреагировал Трамп, разместив пост поддержки Маска в соцсетях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229897-vnutrennim-terrorizmom-nazvali-v-ssha-massovye-ataki-na-avtomobili-tesla/