"Внутренним терроризмом" назвали в США массовые атаки на автомобили Tesla

Министерство юстиции США предъявило обвинения лицам, использовавшим "коктейли Молотова" для поджогов автомобилей и зарядных станций Tesla, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Эпоха безнаказанности за преступления закончилась. Если вы участвуете в этой волне внутреннего терроризма собственности Tesla, минюст обеспечит вам попадание за решетку", – заявила генпрокурор и глава минюста США Памела Бонди.

По данным властей, один из троих подозреваемых бросил около восьми коктейлей Молотова в автосалоне Tesla в Сейлеме, штат Орегон, и был задержан со штурмовой винтовкой. Второй пытался поджечь автомобили в Лавленде (Колорадо), третий – повредил зарядные станции в Чарлстоне (Южная Каролина), оставив оскорбительные надписи о президенте США Дональде Трампе.

Каждому из них грозит от пяти до двадцати лет тюрьмы, указали в американском ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Штатах начали бойкотировать компанию Илона Маска Tesla. На это отреагировал Трамп, разместив пост поддержки Маска в соцсетях.