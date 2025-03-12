Европа вслед за США планирует ужесточить миграционное законодательство

План по ускорению депортации лиц, которым было отказано в предоставлении убежища в Евросоюзе, представила Европейская комиссия, передает NUR.KZ со ссылкой на портал ЕК.

Как отмечается в сообщении ЕК, Евросоюзу нужны более простые и действенные правила по депортации мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в странах ЕС.

Согласно документу, депортации будут подлежать лица, которые незаконно находятся на территории Евросоюза, скрывают или предоставляют ложные данные в государственные органы, не сотрудничают с властями, а также нарушают сроки пребывания в ЕС или представляют угрозу безопасности страны.

Тем мигрантам, кто отказывается сотрудничать с госорганами, помимо прочего, планируют сократить или вовсе отказать в пособиях.

Предлагается также ввести более строгие правила в отношении лиц, которые классифицируются как представляющие угрозу безопасности. Так, например, должны быть расширены основания для их задержания и содержания под стражей, а сам срок содержаниях под стражей может быть увеличен с 18 до 24 месяцев. Планируется также увеличить им срок запрета на въезд на территорию ЕС.

Кроме того, планируется обеспечить взаимное признание решений о депортации между государствами-членами ЕС в целях ускорения процедур.

Документ будет направлен в Европарламент и Евросовет для дальнейшего рассмотрения и принятия.

Если документ примут, он начнет действовать в середине следующего года.

При этом, как уточняет , страны ЕС должны получить возможность размещать лиц, которым отказано в предоставлении убежища, в специальных центрах депортации за пределами союза.

В документе указано, что ЕС необходимо соблюдать стандарты в области прав человека и следить за их выполнением. Несовершеннолетних просителей убежища и семьи с детьми это правило не касается.

Издание отмечает, что реформа является одним из центральных проектов Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер приветствовала предложение Брюсселя.

"Нам нужна эффективная система депортации на европейском уровне", - подчеркнула она.

По данным Европейской комиссии, в настоящее время только один из пяти мигрантов, в отношении которых принято решение об отказе в праве на убежище, покидает ЕС.

Напомним, сразу после вступления в должность новый президент США Дональд Трамп заявил о намерении депортировать из США миллионы нелегальных мигрантов. Он также пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию.

"Мы начнем процесс возвращения миллионов и миллионов преступных иммигрантов обратно в места, откуда они прибыли", - заявил он.

Позже Русская служба ВВС писала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

В конце января иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В нем оказалось больше 300 казахстанцев.

А вчера стало известно, что в США запустили мобильное приложение для "самодепортации" нелегальных мигрантов.