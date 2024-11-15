Японская принцесса умерла в возрасте 101 года

Японская принцесса Юрико Микаса умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщили в Управлении императорского дома Японии, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Микаса умерла утром 15 ноября. Она была самым пожилым членом императорской семьи.

Как пишет издание, Юрико Микаса была вдовой принца Такахито, младшего брата императора Хирохито — дедушки нынешнего императора Нарухито.

В начале марта этого года принцессу госпитализировали в Международную больницу Святого Луки в Токио. Причиной был инфаркт мозга, также у нее диагностировали аспирационную пневмонию.

После инфаркта мозга у нее оказалась частично парализована правая часть тела. Позднее двигательные функции частично восстановились, а пневмонию удалось стабилизировать, и она была переведена из отделения интенсивной терапии в палату общей больницы для продолжения лечения.

Позже у нее вновь развились легкие симптомы пневмонии, и ее вновь перевели в отделение интенсивной терапии на три недели с середины августа до начала сентября, после чего отправили в обычную палату.

Однако впоследствии состояние Юрико Микасы стало ухудшаться, через некоторое время она умерла.

Муж принцессы, принц Микаса, умер в 2016 году. Они состояли в браке в течение 75 лет.

Смерть Юрико Микасы стала первой с тех пор, то есть за восемь лет. После ее смерти число членов японской императорской семьи сократилось до 16, отмечает издание.