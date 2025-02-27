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Банкноту с изображением Трампа предлагают выпустить в США

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Образец купюры с изображением Дональда Трампа
Образец купюры с изображением Дональда Трампа. Фото: x.com/RepJoeWilson

Член палаты представителей, республиканец от Южной Каролины Джо Уилсон выступил с предложением выпустить 250 долларов США с изображением Трампа, передает NUR.KZ.

С таким предложением республиканец выступил в соцсети X, опубликовав пост и сопроводив его макетом предлагаемой банкноты.

"Рад сообщить, что я разрабатываю законопроект, поручающий Бюро гравировки и печати разработать дизайн купюры в 250 долларов с изображением Дональда Трампа", - заявил конгрессмен Джо Уилсон.

Уилсон также отметил, что его предложение связано с тем, что "байденфляция разрушила экономику" США, вынудив граждан носить с собой больше наличных средств.

Напомним, неделей ранее в официальном аккаунте Белого дома США в соцсети появилось изображение с президентом США Дональдом Трампом в короне и подписью "да здравствует король".

До этого, 19 февраля, стало известно, что представитель Палаты представителей от Республиканской партии Клаудия Тенни внесла в Конгресс предложение сделать день рождения Трампа государственным праздником.

Отмечается, что это не первое подобное предложение. Так, в январе конгрессмен-республиканец Эддисон Макдауэлл предложила переименовать вашингтонский международный аэропорт имени Даллеса в честь Трампа, а конгрессмен-республиканец Анна Паулина Луна предложила добавить изображение Трампа на гору Рашмор рядом с изображениями Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224251-banknotu-s-izobrazheniem-trampa-predlagayut-vypustit-v-ssha/