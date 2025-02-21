Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Общественный транспорт остановили после взрывов в автобусах в Израиле

Опубликовано:

Взорванный автобус
Взорванный автобус. Фото: Oren Ziv/AFP via Getty Images

В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах - соответствующий приказ отдала глава министерства транспорта страны Мири Регев.

Остановлено движение общественного транспорта во всей стране, а не только в окрестностях Тель-Авива, где взорвались три автобуса, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.

"Все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт должны быть остановлены, проверены и приняты меры в соответствии с инструкциями ШАБАКа (израильская служба безопасности) и полиции", - заявила глава Минтранса.

Регев также добавила, что провела оценку ситуации с заинтересованными органами.

Напомним, в трех автобусах в Израиле произошли взрывы. Еще в двух автобусах были найдены неразорвавшиеся взрывные устройства, добавили в полиции.

После премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии обороны страны провести операцию в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) против "очагов терроризма".

Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что военные начали совместно с агентством безопасности Израиля расследовать инцидент с подрывом автобусов. Военные закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222550-obshchestvennyy-transport-ostanovili-posle-vzryvov-v-avtobusah-v-izraile/