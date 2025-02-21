Общественный транспорт остановили после взрывов в автобусах в Израиле
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В Израиле остановили общественный транспорт после взрывов в автобусах - соответствующий приказ отдала глава министерства транспорта страны Мири Регев.
Остановлено движение общественного транспорта во всей стране, а не только в окрестностях Тель-Авива, где взорвались три автобуса, пишет РБК со ссылкой на местные СМИ.
"Все автобусы, поезда и легкорельсовый транспорт должны быть остановлены, проверены и приняты меры в соответствии с инструкциями ШАБАКа (израильская служба безопасности) и полиции", - заявила глава Минтранса.
Регев также добавила, что провела оценку ситуации с заинтересованными органами.
Напомним, в трех автобусах в Израиле произошли взрывы. Еще в двух автобусах были найдены неразорвавшиеся взрывные устройства, добавили в полиции.
После премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии обороны страны провести операцию в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан) против "очагов терроризма".
Пресс-служба ЦАХАЛ передала, что военные начали совместно с агентством безопасности Израиля расследовать инцидент с подрывом автобусов. Военные закрыли въезд в некоторые районы Иудеи и Самарии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222550-obshchestvennyy-transport-ostanovili-posle-vzryvov-v-avtobusah-v-izraile/