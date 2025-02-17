Глава Мюнхенской конференции назвал форум "европейским кошмаром"

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал форум этого года "европейским кошмаром", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как заявил Хойсген в эфире немецкого телеканала, Мюнхенская конференции по безопасности в 2025 году показала, что США при президенте Дональде Трампе "живут на другой планете"

"В каком-то смысле это был европейский кошмар", — оценил Хойсген прошедший форум.

Конференцию он счел в то же время и "весьма проясняющей" относительно позиции США, а также отметил поддержку со стороны украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы опасаются выступать публично, поскольку боятся своего президента", — поделился дипломат.

В своей заключительной речи в последний день конференции Хойсген не сдержал эмоций. Он рассказал, что форум начался как трансатлантический, но выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса показало, что общие ценности таковыми больше не являются. Затем у Хойсгена сорвался голос, он прервал выступление и спустился в зал под овации.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности прошла в Германии в минувшие выходные.

На конференции выступили мировые лидеры, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс. В своем выступлении он заявил, что Европе нужно не защищаться от кого-то, а понимать, что именно она защищает. А главными проблемами Европы Вэнс назвал дезинформацию, миграцию и нежелание слушать оппонентов.

По словам Вэнса, проблема ЕС заключается в том, что власти там должны подтвердить свой мандат на демократию.

"Наш общий кризис — дело наших собственных рук. Если вы бежите в испуге от собственных избирателей, мы ничем не можем вам помочь. И вы ничего не можете сделать для американских граждан, избравших меня и Трампа", — сказал Вэнс.

К слову, сейчас мировые СМИ и аналитики оценивают значение и прогнозируют возможные последствия конференции. Подробнее о том, к каким выводам пришли эксперты, можно почитать здесь.