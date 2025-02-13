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Кеннеди-младшего, выступавшего против вакцинации, утвердили на пост главы Минздрава в США

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Роберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший. Фото: Mario Tama/Getty Images

Роберт Ф. Кеннеди-младший, известный своими антиваксерскими взглядами племянник экс-президента США Джона Кеннеди, возглавит Минздрав после утверждения Сенатом, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Сенат США в четверг большинством голосов одобрил кандидатуру Роберта Ф. Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.

Соотношение голосов составило 52 к 48. Голосование в основном проходило по партийным спискам, и один республиканец – сенатор Митч Макконнелл из Кентукки – присоединился к демократам, выступая против него.

Макконнелл, переживший полиомиелит в детстве, заявил, что Кеннеди "не смог доказать, что представляет наилучшую кандидатуру" для этого поста, при этом сославшись на его взгляды в отношении вакцин.

По информации на официальном сайте Конгресса США, 71-летний Кеннеди родился в семье политиков: он является племянником 35-го президента США Джона Ф. Кеннеди и сыном генпрокурора Роберта Ф. Кеннеди, трагически погибших от пули убийцы.

Юрист и экоактивист. Является основателем Waterkeeper Alliance – крупнейшей в мире организации по сохранению чистой воды. Затем основал Children's Health Defense – организацию по борьбе с хроническими заболеваниями детей и воздействием токсичных веществ.

По информации из открытых источников и СМИ, включая Fox News, данная организация известна в США в основном своим антипрививочным активизмом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220678-kennedi-mladshego-vystupavshego-protiv-vakcinacii-utverdili-na-post-glavy-minzdrava-v-ssha/