"Период политического шантажа закончился": страны Балтии подключились к энергосети ЕС

Латвия, Литва и Эстония успешно подключились к энергетической сети ЕС, покинув единую с РФ и Беларусью энергосистему, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в воскресенье, 9 февраля, в Вильнюсе.

"Это исторический момент, знаменующий окончание долгого пути... Мы достигли полной энергетической независимости. Период политического давления и шантажа наконец-то закончился", - заявил Науседа.

На пресс-конференции присутствовали также президенты Эстонии и Латвии Алар Карис и Эдгарс Ринкевичс, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Польши Анджей Дуда.

В подготовку транзита, как пишет издание, было вложено около 1,6 млрд евро - главным образом из средств ЕС.

На фоне войны РФ в Украине Науседа призвал к "существенным действиям на уровне Европейского Союза" для повышения устойчивости критической инфраструктуры стран Балтии.

Все они со времен СССР и до 8 февраля 2025 года входили в единую электроэнергетическую систему Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Синхронизация с Европой осуществлена через Польшу.

Как сообщалось ранее, до стран Балтии от кольца БРЭЛЛ отключилась Украина. Это произошло ночью 24 февраля 2022 года, но не из-за начала российского вторжения — отключение было плановым. В марте Украина экстренно присоединилась к ENTSO-E, а полностью этот процесс был завершен в декабре 2023 года.

Общая энергосистема означает, что энергия "перераспределяется" туда, где она нужнее в данный момент. Чем больше энергосистема, тем проще этого добиться. Это особенно важно в часы пикового потребления: территории, находящиеся в другом часовом поясе, помогают тем, у кого в этот момент максимальная нагрузка, справиться с ней, а потом сами получают такую же помощь.

Несмотря на то, что страны Балтии с 2022 года не закупают электроэнергию у России и Беларуси, к ним все еще поступает оттуда балансирующее электричество. Кроме того, все участники "кольца" должны работать на одинаковой частоте, а стабильность частоты зависит от самого крупного поставщика — то есть от России.

Подробнее об отключении стран Балтии от общей с РФ и Беларусью энергосистемы, можно почитать здесь.