Страны Балтии отсоединяются от энергосистем России и Беларуси. Что нужно знать об этом

В субботу 8 февраля Эстония, Латвия и Литва планируют синхронно отключиться от российского-белорусской энергетической системы, так называемого электрического кольца БРЭЛЛ, а потом синхронизироваться с европейской системой. Это важный момент для стран Балтии: за 100 дней до него в Вильнюсе даже установили символические часы, отсчитывающие время до этого события, а литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас назвал отключение «последним шагом в борьбе за энергетическую независимость».

«Мы лишим Россию возможности использовать электроэнергетику в качестве инструмента геополитического шантажа», — заявил Вайчюнас (цитата по AFP).

Общая энергосистема означает, что энергия «перераспределяется» туда, где она нужнее в данный момент. Чем больше энергосистема, тем проще этого добиться. Это особенно важно в часы пикового потребления: территории, находящиеся в другом часовом поясе, помогают тем, у кого в этот момент максимальная нагрузка, справиться с ней, а потом сами получают такую же помощь. Несмотря на то, что страны Балтии с 2022 года не закупают электроэнергию у России и Беларуси, к ним все еще поступает оттуда балансирующее электричество. Кроме того, все участники «кольца» должны работать на одинаковой частоте, а стабильность частоты зависит от самого крупного поставщика — то есть от России. Таким образом, если что-то случится с российскими электростанциями, пострадают и потребители в странах Балтии.

Подготовка к отключению велась еще с 2009 года, а российское вторжение в Украину ускорило этот процесс. 7 февраля истекает действующее соглашение о БРЭЛЛ, его было решено не продлевать.

Как предусмотрено в договоре, Россию и Беларусь об этом поставили в известность за полгода. Февраль выбран еще и потому, что в это время года в регионе производится больше всего электричества, меньше риск неблагоприятных погодных условий и не ведутся запланированные ремонтные работы.

Страны Балтии соединяет с российской системой 21 электролиния, и значительная часть из них уже отключена.

8 февраля страны Балтии отключат оставшиеся, и около суток система трех стран будет работать изолированно — это нужно для того, чтобы провести тестирование ее автономности, в том числе способности энергосистемы стабильно работать в случае различных инцидентов, которые будут симулироваться в ходе тестирования.

Вечером 9 февраля балтийская система подключится к европейской ENTSO-E по воздушной линии Польша-Литва.

Энергосистема Калининградской области после отсоединения стран Балтии от БРЭЛЛ перейдет в изолированный режим. Власти области заверяют, что мощностей для автономной работы должно хватить.

Власти трех стран успокаивают жителей: подготовка к десинхронизации велась долго и тщательно, скорее всего, потребители ничего не почувствуют, а сбои если и будут, то не масштабнее, чем из-за плохой погоды.

Министерство климата и энергетики Латвии советует зарядить телефоны и выключить из розетки те приборы, которые не используются в данный момент, в особенности там, где люди не находятся постоянно — например, на даче.

Эстонские спасатели в разговоре с изданием Err предложили запастись альтернативными источниками света и развлечениями, например, настольными играми и картами, а еще всегда, на случай любого кризиса, иметь запас питьевой воды, еды и лекарств.

Однако, как позднее пояснил представитель эстонского Спасательного департамента Эркки Пыльд, специально отключать электроприборы не нужно, даже если человек не планирует на выходных быть дома.

«Никакой опасности, что что-то выйдет из строя в результате отключения электроэнергии, нет. Поэтому можно смело все приборы держать в сети», — считает он.

«Хотя процесс перехода был тщательно подготовлен, и потребители вряд ли заметят какие-либо изменения, любая масштабная техническая операция несет в себе определенный риск, — пояснила Би-би-си представитель эстонского оператора электропередающих систем Elering Кятлин Клеммер. — Мы проработали все сценарии, и есть планы действий на случай их реализации».

На вопрос о том, есть ли путь назад, Клеммер ответила, что страны Балтии собираются синхронизировать свои системы электроснабжения с Европой при любом исходе.

Председатель правления латвийского оператора Augstsprieduma tīkls Роландс Ирклис в своих интервью неоднократно рассказывал, как идет подготовка.

«Очень много инвестировано в линии электропередач: что-то построено с нуля, что-то реконструировано, в общей сложности это 500 км. Установлены синхронные компенсаторы в Балтии. В Латвии такой сейчас один, еще два строятся. Augstsprieduma tīkls инвестировал в систему батарей, айти-системы и персонал: работники прошли обучение», — рассказал он на недавней дискуссии на Delfi TV.

В интервью изданию Jauns.lv он также напомнил, что если еще 20 лет назад Балтия была соединена только с Россией и Беларусью, то сейчас — еще и с Финляндией, Швецией и Польшей. «Мы очень хорошо соединены с Финляндией, это два соединения общей мощностью 1000 мегаватт. Соединение со Швецией — 700 мегаватт», — рассказал он, имея в виду, вероятно, кабели Estlink между Эстонией и Финляндией, кабель NordBalt между Литвой и Швецией и трансграничную польско-литовскую линию энергоснабжения Litpol.

Эстонская полиция сообщила, что возьмет на выходных энергоструктуру под свой контроль, а в пограничном городе Йыхви в случае отключения электричества откроют инфопункт, где можно будет зарядить телефоны.

Стоимость синхронизации для стран Балтии и Польши (отключения от кольца БРЭЛЛ и подключения к европейской системе) — 1,6 млрд евро. Большую часть расходов берет на себя Евросоюз. Власти обещают, что переход на европейскую энергосистему не сильно ударит по кошельку простых жителей.

«Окончательная цена на электроэнергию для потребителей может повыситься на несколько процентов», — предполагает в комментарии Би-би-си Кятлин Клеммер.

«Интеграция с европейским энергетическим рынком стабилизирует цены, так как страны Балтии получат доступ к более конкурентоспособным и разнообразным источникам электроэнергии, включая возобновляемые источники», — предположил в комментарии Би-би-си глава литовского государственного энергетического холдинга Ignitis Дариус Майкштенас.

Он подчеркнул, что обратное подключение к БРЭЛЛ невозможно и не нужно, и даже в случае перебоев страны Балтии продолжат отключение и синхронизацию с европейской сетью.

До стран Балтии от кольца БРЭЛЛ отключилась Украина. Это произошло ночью 24 февраля 2022 года, но не из-за начала российского вторжения — отключение было плановым. В марте Украина экстренно присоединилась к ENTSO-E, а полностью этот процесс был завершен в декабре 2023 года.