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Самолет упал на дорогу и столкнулся с автобусом в Бразилии. Есть погибшие (фото, видео)

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Самолет упал в Бразилии
Самолет. Фото: Nelson Almeida/AFP via Getty Images

Небольшой самолет упал на оживленную дорогу и столкнулся с автобусом в Сан-Паулу - сообщается о двух погибших и нескольких пострадавших, пишет CNN.

По данным бразильского филиала издания, небольшой двухмоторный самолет King Air вылетел из аэропорта Кампо-де-Марте в пятницу утром, но за несколько минут до крушения диспетчерская вышка потеряла с ним связь.

Самолет упал в Бразилии
Самолет. Фото: Nelson Almeida/AFP via Getty Images

По данным военной полиции, два пассажира самолета сгорели заживо, еще шесть человек получили ранения.

Власти начали расследование причин произошедшего.

Напомним, на днях медицинский самолет с 6 людьми на борту потерпел крушение в Филадельфии, США, разбившись возле торгового центра. От взрыва пострадали дома и автомобили.

Также мы писали, что самолет Bering Air с 10 людьми на борту пропал с радаров и потерял радиосвязь за несколько минут до запланированной посадки в Номе на Аляске. Ведутся поиски.

Автобус после столкновения с самолетом
Автобус. Фото: Nelson Almeida/AFP via Getty Images

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218899-samolet-upal-na-dorogu-i-stolknulsya-s-avtobusom-v-brazilii-est-pogibshie-foto-video/