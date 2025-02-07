Самолет упал на дорогу и столкнулся с автобусом в Бразилии. Есть погибшие (фото, видео)
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Небольшой самолет упал на оживленную дорогу и столкнулся с автобусом в Сан-Паулу - сообщается о двух погибших и нескольких пострадавших, пишет CNN.
По данным бразильского филиала издания, небольшой двухмоторный самолет King Air вылетел из аэропорта Кампо-де-Марте в пятницу утром, но за несколько минут до крушения диспетчерская вышка потеряла с ним связь.
По данным военной полиции, два пассажира самолета сгорели заживо, еще шесть человек получили ранения.
Власти начали расследование причин произошедшего.
Напомним, на днях медицинский самолет с 6 людьми на борту потерпел крушение в Филадельфии, США, разбившись возле торгового центра. От взрыва пострадали дома и автомобили.
Также мы писали, что самолет Bering Air с 10 людьми на борту пропал с радаров и потерял радиосвязь за несколько минут до запланированной посадки в Номе на Аляске. Ведутся поиски.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218899-samolet-upal-na-dorogu-i-stolknulsya-s-avtobusom-v-brazilii-est-pogibshie-foto-video/