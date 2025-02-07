Самолет упал на дорогу и столкнулся с автобусом в Бразилии. Есть погибшие (фото, видео)

Небольшой самолет упал на оживленную дорогу и столкнулся с автобусом в Сан-Паулу - сообщается о двух погибших и нескольких пострадавших, пишет CNN.

По данным бразильского филиала издания, небольшой двухмоторный самолет King Air вылетел из аэропорта Кампо-де-Марте в пятницу утром, но за несколько минут до крушения диспетчерская вышка потеряла с ним связь.

Самолет. Фото: Nelson Almeida/AFP via Getty Images

По данным военной полиции, два пассажира самолета сгорели заживо, еще шесть человек получили ранения.

Власти начали расследование причин произошедшего.

Напомним, на днях медицинский самолет с 6 людьми на борту потерпел крушение в Филадельфии, США, разбившись возле торгового центра. От взрыва пострадали дома и автомобили.

Также мы писали, что самолет Bering Air с 10 людьми на борту пропал с радаров и потерял радиосвязь за несколько минут до запланированной посадки в Номе на Аляске. Ведутся поиски.

Автобус. Фото: Nelson Almeida/AFP via Getty Images