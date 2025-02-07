Конкурс на лучший текст гимна хотят объявить в Кыргызстане

В Кыргызстане намерены объявить республиканский конкурс на новую редакцию текста государственного гимна, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как сообщает местное издание, Министерство культуры Кыргызстана намерено объявить республиканский конкурс на новую редакцию текста и музыки государственного гимна. Об этом сообщил замглавы ведомства Тимурлан Ажымалиев в ходе первого заседания межведомственной комиссии по изменению гимна.

По словам спикера, цель конкурса - создать произведение, отражающее историческое наследие, культуру и единство народа. К участию в конкурсе приглашают местных композиторов, поэтов, музыкантов и творческие коллективы.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров поддержал инициативу о смене гимна страны. Об этом он заявил в интервью местному информационному агентству. Сообщалось, что, по мнению Жапарова, нынешний гимн нужно менять, так как он потерял актуальность.

Жапаров также предложил написать гимн, который отражал бы статус Кыргызстана как самостоятельного государства.

При этом изначально идею по смене гимна озвучил ранее спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев, который заявил, что нынешний государственный символ трудно исполняем.

Добавим, что государственный гимн Кыргызской Республики, как сообщается на официальном сайте президента страны, утвержден постановлением Верховного Совета Республики Кыргызстан от 18 декабря 1992 года.