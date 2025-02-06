Еще одна страна объявила о выходе из ВОЗ

Аргентина вслед за США покидает Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщил представитель президента страны Мануэль Адорни, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Милей поручил министру иностранных дел прекратить участие Аргентины во Всемирной организации здравоохранения", – заявил Адорни.

По его словам, деятельность организации вызывает глубокие разногласия относительно управления системой здравоохранения, особенно во время пандемии.

"Мы, аргентинцы, не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет, а тем более - в наше здоровье", – заключил представитель аргентинского лидера.

Он добавил, что Аргентина не получает финансирования от ВОЗ, а поэтому выход из организации не приведет к потере средств для страны и не повлияет на качество услуг.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как отмечается на официальном сайте, стремится обеспечить благополучие всех людей и, руководствуясь достижениями науки, направляет и вдохновляет глобальные усилия, призванные дать каждому человеку, где бы он ни находился, равные возможности для безопасной и здоровой жизни.

Она была основана в 1948 году в качестве специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, которая призвана налаживать связи между странами, партнерами и людьми для укрепления здоровья, поддержания безопасности в мире и охвата медуслугами уязвимых групп населения, с тем, чтобы каждый человек, где бы он ни находился, мог достичь наивысшего возможного уровня здоровья.

ВОЗ получает финансирование из двух основных источников: обязательных взносов, выплачиваемых государствами-членами (членские взносы стран), и добровольных взносов, выплачиваемых государствами-членами и другими партнерами.

На сайте указано, что членами ВОЗ на сегодня являются 194 государства.

Напомним, после своей инаугурации Дональд Трамп сразу же подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения о климате. Подписывая указ, он заявил, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.