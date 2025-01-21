Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ и Парижского соглашения о климате

Дональд Трамп после своей инаугурации подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения о климате, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как передает телеканал, выход США из ВОЗ станет серьезным шагом по разрыву связей с ООН в первый же день пребывания Трампа в должности президента. В тексте указа в качестве причин выхода США из организации упоминаются "неправильные действия организации в связи с пандемией COVID-19 и других глобальных кризисов в области здравоохранения, ее неспособность провести срочно необходимые реформы и ее неспособность продемонстрировать независимость от ненадлежащего политического влияния государств-членов ВОЗ".

"Это важный вопрос", — сказал Трамп своему помощнику, начиная подписывать указ, указав на свою убежденность в том, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами.

В постановлении также говорится, что ВОЗ "продолжает требовать от США несправедливо обременительных выплат".

Телеканал обратился за комментариями в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как отмечается на официальном сайте, стремится обеспечить благополучие всех людей и, руководствуясь достижениями науки, направляет и вдохновляет глобальные усилия, призванные дать каждому человеку, где бы он ни находился, равные возможности для безопасной и здоровой жизни.

Она была основана в 1948 году в качестве специализированного учреждения Организации Объединенных Наций, которая призвана налаживать связи между странами, партнерами и людьми для укрепления здоровья, поддержания безопасности в мире и охвата медуслугами уязвимых групп населения, с тем, чтобы каждый человек, где бы он ни находился, мог достичь наивысшего возможного уровня здоровья.

Стоит отметить, что ВОЗ получает финансирование из двух основных источников: обязательных взносов, выплачиваемых государствами-членами (членские взносы стран), и добровольных взносов, выплачиваемых государствами-членами и другими партнерами.

Кроме того, США выходят и из Парижского соглашения о климате.

Согласно информации на сайте ООН, Парижское соглашение было принято в 2015 году. Его поддержали 194 страны.

Соглашение предусматривает принятие всеми странами на себя обязательств по сокращению своих выбросов и осуществление совместной работы по адаптации к последствиям изменения климата.

Еще в декабре сообщалось, что команда Трампа настаивает на выходе США из ВОЗ. Экс-координатор по борьбе с распространением коронавируса Белого дома при администрации Джо Байдена Ашиш Джа подчеркнул, что многие сторонники Трампа расценивают выход Штатов из организации в первый же день его полномочий как символический ход.

Тогда же сообщалось, что в случае выхода США из организации она может лишиться значительной части своего финансирования, что может поставить под угрозу способность ВОЗ бороться с медицинскими кризисами, подобными пандемии коронавируса.