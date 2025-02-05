ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться

ЦРУ США сообщило своим сотрудникам, что они могут уволиться и получить зарплату за 8 месяцев. Также приостановлен найм новых сотрудников, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Во вторник Центральное разведывательное управление США сообщило своим сотрудникам, что они могут уволиться с работы и получить около восьмимесячной зарплаты и льгот.

Ведомство также замораживает найм соискателей, которым уже было сделано условное предложение, сказал помощник директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Некоторые из них, вероятно, будут отозваны, если у заявителей не будет подходящего бэкграунда для новых целей ведомства, которые также включают "торговую войну" Трампа и вопрос Китая.

Эти действия предприняты в рамках усилий Трампа по сокращению федерального правительства, поясняют авторы статьи. После принятия присяги Трамп выпустил указ, которым сокращаются некоторые категории федеральных служащих, включая тех, кто выполняет функции национальной безопасности.

Директор ЦРУ сам предложил Трампу распространить сокращение и на ЦРУ, пишут авторы. Ожидается, что это способствует "обновлению энергии" ведомства.

Напомним, ранее мы писали, что на Трампа подали в суд в первый же день его работы на посту президента на новом сроке. Первый иск против вступившего в должность президента США Трампа подал профсоюз работников Национального казначейства, представляющий государственных служащих США из 37 агентств и департаментов.

В организации заявили, что подписанный Трампом указ об упрощении процедуры увольнения высокопоставленных государственных служащих противоречит намерениям законодателей, поскольку конгресс США установил "права на надлежащую правовую процедуру" для федеральных кадровых служащих.

"Указ радикально изменит государственную службу, существенно увеличив количество и тип сотрудников, которые относятся к новой категории исключенных служащих и подвергаются риску увольнения без права на апелляцию", - говорится в иске.

Еще до инаугурации Трамп пообещал, что его возвращение в должность будет "головокружительным", заявив о подписании около сотни указов.