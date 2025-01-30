Депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс в своем аккаунте в соцсети Х сообщил, что кандидатуру миллиардера Илона Маска официально выдвинули на Нобелевскую премию мира.

К своем посту Гримс прикрепил скриншот письма от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято. Он также поблагодарил всех, кто помог ему выдвинуть кандидатуру предпринимателя на премию.

Как уточняет РБК, в письме говорится, что кандидатура Маска была выдвинута в знак признания его "последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир".

Сам Маск уже отреагировали на новости о своем выдвижении на Нобелевскую премию мира. Он опубликовал пост на своей странице в Х.

"Мне не нужны никакие призы", – заявил бизнесмен.

Как пишет издание, Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер, чьи инновационные проекты изменили сразу несколько отраслей. В 2022 году журнал Forbes впервые официально признал его самым богатым человеком в мире, оценив его состояние в 219 млрд долларов. До этого Маск несколько раз возглавлял рейтинг в режиме реального времени, конкурируя с основателем Amazon Джеффом Безосом.

Маск наиболее известен благодаря двум ключевым компаниям: Tesla и SpaceX. В мае 2020 года SpaceX вошла в историю, осуществив первый частный пилотируемый запуск корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).

Еще одно направление работы SpaceX — создание глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке мира. Помимо этого, Маск активно продвигает идею колонизации Марса.

В октябре 2022 года предприниматель приобрел социальную сеть Twitter, что стало одной из самых громких сделок года.

Отметим, по данным с официального сайта Нобелевского комитета, номинировать на Нобелевскую премию мира могут:

члены национальных ассамблей и национальных правительств (члены кабинетов министров/министры) суверенных государств, а также нынешние главы государств;

члены Международного суда в Гааге и Постоянной палаты третейского суда в Гааге;

члены Института международного права;

члены Международного совета Международной женской лиги за мир и свободу;

профессора университетов, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии; ректоры и директора университетов (или их эквиваленты); директора институтов исследования мира и институтов внешней политики;

лица, удостоенные Нобелевской премии мира;

члены главного совета директоров или его эквивалента организаций, удостоенных Нобелевской премии мира;

действующие и бывшие члены Норвежского Нобелевского комитета (предложения нынешних членов комитета должны быть представлены не позднее, чем на первом заседании комитета после 1 февраля);

бывшие советники Норвежского Нобелевского комитета.

Само решение о присуждении премии объявляется в октябре. Награждение проходит в декабре.

Напомним, в 2023 году Нобелевскую премию мира присудили иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади за борьбу против угнетения женщин. На момент присуждения премии Мохаммади находилась в тюрьме.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год, как пишет DW, стала ассоциация Nihon Hidankyo – Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, борющаяся за ядерное разоружение.