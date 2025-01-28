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Часы Судного дня перевели еще на одну секунду ближе к полуночи

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Часы Судного дня
Часы Судного дня. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Часы Судного дня перевели еще на одну секунду ближе к полуночи - до 89 секунд. Процедуру перевода транслировали сегодня в формате онлайн на Youtube-канале.

"Мир не добился значимого прогресса по экзистенциальным угрозам человечеству. Поэтому мы переводим часы вперед. Переводом часов ближе к полуночи мы посылаем сигнал", - заявил в эфире председатель совета науки и безопасности "Бюллетеня ученых-атомщиков" Дэниел Холтс.

Холтс также отметил, что это наименьшее время до полуночи, к которому когда-либо приближался мир.

Напомним, в прошлом году стрелки так называемых Часов Судного дня - устанавливаемого экспертами индикатора уровня опасности глобального ядерного катаклизма - в 2024 году замерли на отметке 90 секунд до полуночи.

Стрелки часов были оставлены на уровне 2023 года, когда их перевели на 10 секунд вперед с учетом войны в Украине, глобального изменения климата и других факторов, которые, по мнению авторов, угрожают планете.

Добавим, что по данным Русской службы BBC, эти часы появились в 1947 году как проект создателей первой атомной бомбы, показания его стрелки периодически публикуют на обложке журнала Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков". Куда перевести стрелки, решают совет директоров журнала и приглашенные эксперты, среди которых больше десятка лауреатов Нобелевской премии.

Часы призваны предупреждать общественность о том, насколько мы приблизились к тому, чтобы собственными руками уничтожить мир, причем способов уничтожения может быть много.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2216000-chasy-sudnogo-dnya-pereveli-eshche-na-odnu-sekundu-blizhe-k-polunochi/