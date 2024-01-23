Все еще 90 секунд до полуночи. Стрелки Часов Судного дня замерли на фоне войны в Украине

Стрелки так называемых Часов Судного дня — устанавливаемого экспертами индикатора уровня опасности глобального ядерного катаклизма — в 2024 году замерли на отметке 90 секунд до полуночи.

Стрелки часов были оставлены на уровне 2023 года, когда их перевели на 10 секунд вперед с учетом войны в Украине, глобального изменения климата и других факторов, которые, по мнению авторов, угрожают планете.

В этом году в заявлении группы экспертов, принимающих решение о времени на Часах Судного дня, сказано, что мир продолжает медленно двигаться к катастрофе, как и в 2023-м.

"Война в Украине и широко распространенная и растущая зависимость от атомного оружия увеличивают риск ядерной эскалации, — пишут авторы. — Китай, Россия и США тратят на модернизацию своих ядерных арсеналов огромные суммы, что увеличивает постоянный риск ядерной войны из-за ошибки или просчета".

Они напоминают, что в прошлом году решили сдвинуть стрелки часов ближе к полуночи в значительной степени из-за российских угроз применить на войне с Украиной ядерное оружие.

В 2023-м они также отмечали стремительный роста ядерных амбиций Северной Кореи и Китая, а также писали о климатических изменениях и новой опасности со стороны технологий искусственного интеллекта.

"Наше решение не должно восприниматься как сигнал, что ситуация с международной безопасностью улучшилась, — пишут авторы в пресс-релизе 2024 года. — Наоборот, лидеры и граждане стран по всему миру должны считать это заявление строгим предупреждением и срочно на него отреагировать, как если бы сейчас мы переживали самый опасный момент в современной истории. Потому что он вполне может таким быть".

Что такое Часы Судного дня?

Часы Судного Дня. Фото: Kyodo News/Getty Images

Как сообщает на своем веб-сайте "Бюллетень ученых-атомщиков", (Bulletin of the Atomic Scientists), Часы Судного дня (Doomsday Clock) — это проект журнала Чикагского университета, начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы.

Часы призваны предупреждать общественность о том, насколько мы приблизились к тому, чтобы собственными руками уничтожить мир, причем способов уничтожения может быть много.

Когда проект только начинался, главной угрозой считалось ядерное оружие, особенно в контексте тогдашнего противостояния между СССР и США.

Однако в 2007 году Бюллетень включил еще один существенный фактор — климатические изменения, которые тоже грозят миру катастрофическими последствиями.

А совсем недавно ученые обратили внимание на такую опасность, как искусственный интеллект, который теоретически также может представлять угрозу существованию человечества.

Кто переставляет стрелки?

Поначалу решение принимал редактор Бюллетеня Юджин (Евгений) Рабинович, видный ученый, один из руководителей международного движения за разоружение.

Он был в постоянном контакте с учеными и экспертами из разных стран, независимыми и связанными с правительствами, и хорошо представлял себе общую картину.

Он и переставлял стрелки, основываясь на анализе доступной информации, и обязательно объясняя свое решение на страницах Бюллетеня.

После смерти Рабиновича в 1973 году эту функцию взял на себя специальный совет, который собирается дважды в год, чтобы обсудить сложившуюся в мире ситуацию и исходя из этого двинуть стрелки вперед или назад — или оставить все как есть.

В состав этого совета входят ученые и эксперты в области ядерных технологий и климата, которые одновременно часто выступают в роли советников правительств и международных организаций.

Они также активно общаются со своими коллегами и при необходимости консультируются с членами Совета спонсоров Бюллетеня, среди которых 10 лауреатов Нобелевской премии.

Когда мы были дальше всего от конца света?

Это произошло в 1991 году, незадолго до распада Советского Союза, когда США и СССР подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (известный как СНВ-1). Это было первое соглашение между супердержавами, по которому они обязались сокращать свои ядерные арсеналы.

Тогда стрелки были отведены назад на 17 минут до полуночи.

В общей сложности стрелки на часах передвигались уже 25 раз, и, как правило, время на них все больше приближалось к полуночи.

В 2012 году на часах было уже без пяти минут полночь, в 2015 — без трех, в 2018 — без двух, а потом счет пошел уже на секунды. В 2020 году до условного конца света оставалось всего 100, а в прошлом году — 90 секунд.