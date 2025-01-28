Трамп подписал указ о строительстве "Железного купола" в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве в США противоракетной системы "Железный купол" по аналогии с Израилем, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times.

На выездном совещании во Флориде Трамп заявил, что указ о внедрении "Железного купола" станет одним из целого ряда указов, направленных на радикальную реформу ВС США.

"Нам необходимо немедленно начать строительство современного ПРО "Железный купол", который сможет защитить американцев. У нас есть феноменальные технологии… Я думаю, что Соединенные Штаты имеют на это право", - заявил Трамп.

Он добавил, что новая система "будет производиться прямо здесь, в США".

Издание отмечает, что Трамп — давний поклонник израильского "Железного купола". Он обещал построить аналогичный оборонительный щит для материковой части Америки и во время прошлой предвыборной кампании.

При этом, как пишет издание, некоторые эксперты скептично отнеслись к указу Трампа. Они считают, что такая система будет или неработоспособна, или слишком дорога, объясняя это тем, что Израиль гораздо меньше США по площади.

Кроме того, израильская система предназначена для уничтожения ракет, запущенных с близкого расстояния, а не межконтинентальных баллистических ракет из России, Китая или Северной Кореи, которые представляют наиболее вероятную угрозу для США.

Отмечается, что США уже имеют ряд систем противоракетной обороны, включая системы ПВО на больших высотах (Thaad) и систему Aegis, развернутую на американских военных кораблях.

Как уточняет РБК, "Железный купол" — тактическая система противоракетной обороны, предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 50 до 200 км.

Разработана израильской компанией Rafael в начале 2000-х и принята на вооружение в 2011 году. Каждая батарея может защищать территорию площадью 1,5 тыс. кв. км.

Напомним, после инаугурации Трампа в США сменился министр обороны - новым главой Пентагона стал бывший военный, служивший на базе в Гуантанамо, затем в Ираке и Афганистане, Пит Хегсет.