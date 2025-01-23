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Совет безопасности экстренно созвали в Словакии из-за угрозы госпереворота

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Роберт Фицо
Роберт Фицо. Фото: Getty images / Ali CAN

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назначил экстренное заседание Совета безопасности 23 января в связи угрозой госпереворота в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

По его словам, спецслужбы предупредили об угрозе государственного переворота с участием "иностранных экспертов" по аналогии с "цветными революциями" в Украине и в Грузии.

Он заявил, что "существуют планы свержения законных словацких властей" путем уличных протестов и захвата административных зданий.

"Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане в Украине, эта группа финансируется из разных источников", - сообщил словацкий премьер на пресс-конференции.

Как пишет издание, 22 января три словацкие оппозиционные партии - "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", "Христианско-демократическое движение" - повторно внесли в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству Роберта Фицо.

Голосование может пройти в течение семи дней. Для вынесения вотума недоверия потребуется согласие не менее 76 из 150 депутатов.

До этого оппозиция отозвала из парламента аналогичное предложение в знак протеста против решения Фицо провести тайное, а не открытое голосование. В качестве повода для вынесения вотума недоверия указывался ведущий к изоляции Словакии внешнеполитический курс правительства, а также контакты Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным и отдаление Словакии от Евросоюза и НАТО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214314-sovet-bezopasnosti-ekstrenno-sozvali-v-slovakii-iz-za-ugrozy-gosperevorota/

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