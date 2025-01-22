Носить закрывающую лицо одежду запретили в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому в стране запрещено носить одежду, закрывающую лицо, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт президента КР.

Как указано на сайте, закон принят в целях установления ответственности граждан и религиозных объединений в их деятельности.

Согласно документу, теперь в Кыргызстане предусмотрена ответственность за:

за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина в учреждениях органов государственной власти и общественных местах, за исключением одежды, связанной с трудовой и служебной деятельностью или закрывающей лицо по медицинским показаниям;

за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания либо принуждение к ее осуществлению, совершенное с применением психологического и физического воздействия, насилия, в том числе действия, направленные на обращение в свою религию последователей других вероучений, религиозно нейтральных людей и атеистов;

за проведение религиозных обрядов, собраний и иных религиозных мероприятий в домах престарелых и инвалидов, исправительных учреждениях или следственных изоляторах, а также соединениях, частях и подразделениях ВС КР с приглашением религиозных деятелей, проповедников и проповедников зарубежных религиозных организаций;

за вмешательство религиозных организаций или их представителей в деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц;

за распространение религиозной литературы, иных религиозных печатных, аудио- и видеоматериалов вне зависимости от носителей информации в общественных местах, государственных и муниципальных организациях, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, кроме объектов религиозного назначения, а также путем обхода жилых помещений.

Помимо этого, этим же законом в стране запретили создавать политические партии на религиозной основе, а также внесли изменения в закон о статусе депутатов – в частности, указано, что госслужба несовместима с религиозной деятельностью. При предвыборной агитации запрещено распространение информации религиозного содержания.

Напомним, накануне Жапаров объяснил, почему решил принять закон о религии – он заявил, что граждан со светскими взглядами в стране столько же, сколько и религиозных. При этом, по словам главы Кыргызстана, в последнее время участились случаи распространения радикальных материалов и книг, которые пропагандируют неправильные течения.

"Сколько уже пролито крови. Поэтому мы, небольшой народ Кыргызстана, должны жить в рамках нашей единственной традиционной религии. Муфтият и религиозные ученые, помогите навести порядок в этом вопросе", – отметил он.