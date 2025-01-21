"Помогите навести порядок": Жапаров подписал закон о вероисповедании

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о религии - глава государства на своей странице в Facebook объяснил, почему решил это сделать.

"Уважаемые кыргызстанцы! Сегодня я подписал закон о религии. Наши граждане, глубоко приверженные религиозных норм, просили меня отклонить закон с возражением. В то же время есть и граждане со светским взглядом, которые, настаивали на подписании и введении закона в силу. Не будем забывать, что граждан со светскими взглядами в нашей стране столько же, сколько и строго религиозных. Они выступают против того, что незнакомцы ходят по квартирам и домам, стучатся в двери", - заявил Жапаров.

Люди хотят получить ответы на вопросы о том, кто эти странствующие проповедники, есть ли у них соответствующие удостоверения, а также не противоречат их действия религии.

"В законе есть только один спорный момент - это вопрос обхода домов для проповедей. У нас вопрос обхода домов для проповедей (Кыдыруу) еще не урегулирован должным образом. Не определено, кто выдает разрешение на такие обходы, кто может участвовать, какое образование необходимо, кто имеет право проводить даават, какие листовки или книги разрешено распространять и кто будет проверять эти материалы", - написал президент.

Он отметил, что муфтият и Совет улемов должны установить четкие требования и правила: кто может участвовать, какой орган выдает удостоверения, кто осуществляет контроль. После представить свои предложения.

"Я, например, никогда не выступлю против религии. Я сын человека, который всю жизнь был глубоко верующим молдо и ажы. Я очень хорошо понимаю, что такое религия", - подчеркнул Жапаров.

Глава Кыргызстана отметил, что в последнее время участились случаи распространения радикальных материалов и книг, которые пропагандируют неправильные течения - количество последователей этих течений с каждым днем растет.

Это происходит из-за того, что незапрещенные течения все активнее распространяют различные книги и брошюры, считает президент.

"Сколько уже пролито крови. Поэтому мы, небольшой народ Кыргызстана, должны жить в рамках нашей единственной традиционной религии. Муфтият и религиозные ученые, помогите навести порядок в этом вопросе", - отметил он.

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