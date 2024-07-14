Покушение на Дональда Трампа. Что известно

Бывший президент США Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в городе Батлер в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, двое получили ранения. Охрана застрелила нападавшего. Президент США Джо Байден и несколько бывших руководителей страны резко осудили политическое насилие, много вопросов и к секретным службам, упустившим стрелка.

"Оцарапало пулей"

На видео с митинга слышны несколько выстрелов, после которых Трамп трогает ухо и секунду спустя пригибается к земле, к нему бросаются сотрудники охраны – Секретной службы. Спустя минуту бывшего президента, с поднятой рукой, сжатой в кулак, увели со сцены.

ФБР назвало имя человека, стрелявшего в Трампа: это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, в 70 км от Батлера.

Правоохранительные органы обнаружили на месте преступления полуавтоматическую винтовку типа AR, сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс человек, знакомый с ходом расследования. Начиная с 2010-х годов этот тип оружия много раз применялся в США при массовых "шутингах" – стрельбе по мирному населению.

Секретная служба заявила, что стрелок мертв, один из участников митинга погиб, а двое других зрителей получили ранения. Представители правоохранительных органов сообщили журналистам, что пока не определили мотив нападения.

"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха", – заявил Трамп позже на своей социальной платформе TruthSocial.

По словам окружного прокурора города Батлер, Трампа "оцарапало" пулей. CBS News сообщает, что примерно через три часа после инцидента бывший президент уже покинул больницу.

Трамп покинул митинг под охраной Секретной службы США и при содействии полиции штата Пенсильвания, а затем прибыл в свою резиденцию в Бедминстере в штате Нью-Джерси.

ФБР заявило, что возглавит расследование и будет работать с Секретной службой, местными и государственными правоохранительными органами. Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил, что расследованием также занимаются Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, прокуратура Западного округа Пенсильвании и отдел национальной безопасности Министерства юстиции.

Несколько выстрелов

Стрельба сразу же подняла вопросы об ошибках Секретной службы.

По федеральному закону Трампа, как бывшего президента, Секретная служба охраняет пожизненно. Как кандидату от Республиканской партии, часто выступающему на публике, ему положена дополнительная охрана.

Би-би-си взяла интервью у человека, который назвал себя очевидцем и сказал, что видел, как вооруженный винтовкой мужчина полз по крыше неподалеку от места проведения мероприятия. По его словам, он пытался предупредить охрану, но его предупреждения оставили без внимания.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми в своем заявлении сообщил, что подозреваемый стрелял "в сторону сцены с возвышенности за пределами места проведения митинга". Окружной прокурор округа Батлер Ричард Голдингер также заявил в эфире CNN, что подозреваемый стрелок "находился за пределами территории" митинга.

Судя по всему, речь идет о крыше промышленного здания рядом с местом проведения митинга. По оценке отдела расследований BBC Verify, между стрелявшим и Трампом было около 130 метров.

На брифинге вечером в субботу сотрудники ФБР называли удивительным то, что стрелок успел выстрелить несколько раз – прежде, чем охрана нейтрализовала его.

Старший советник Дональда Трампа Стивен Мур заявил Би-би-си, что у него очень много вопросов к секретным службам, допустившим выстрелы по участникам митинга.

Это был первый случай стрельбы в президента США или кандидата от основной партии с 1981 года, когда признанный позже невменяемым Джон Хинкли ранил президента Рональда Рейгана и троих его сопровождающих.

Через несколько часов после нападения Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США, возглавляемый республиканцами, вызвал директора Секретной службы США Кимберли Читл для дачи показаний на слушаниях, назначенных на 22 июля.

"Американцы требуют ответов на вопросы о покушении на президента Трампа", – говорится в заявлении комитета, опубликованном в социальных сетях.

"Глава Секретной службы и руководитель этой службы безопасности должны уйти в отставку", – написал в Х бизнесмен Илон Маск, недавно заявивший, что поддерживает кандидатуру Трампа на выборах.

"Нет места такому насилию"

Ведущие республиканцы и демократы осудили произошедшее. "В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как единая нация, чтобы осудить его", — сказал Байден в своем заявлении.

По сообщениям из Белого дома, Байден уже говорил с Трампом по телефону.

"Этому ужасному акту политического насилия на мирном предвыборном митинге нет места в этой стране, и он должен быть единодушно и решительно осужден", – заявил в социальных сетях спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что он в ужасе от случившегося и рад, что Трамп находится в безопасности. "Политическому насилию не место в нашей стране", – сказал он.

Кампания Байдена приостановила показ рекламы на телевидении и прекратила все другие исходящие сообщения, сообщил представитель кампании.

Бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама единодушно осудили стрельбу и заявили о том, что в США не должно быть места политическому насилию.

Нападение усилило опасения, что во время президентской кампании и после выборов в стране может вспыхнуть политическое насилие.

Эти опасения отчасти отражают поляризацию электората, нарастающую еще с предыдущих выборов 2020 года.

По данным последних опросов Reuters/Ipsos, две трети респондентов, принявших участие в майском опросе, заявили, что опасаются насилия после выборов 5 ноября, когда Трампу, кандидату от республиканцев, предстоит "матч-реванш" с президентом-демократом Джо Байденом.

Большинство опросов общественного мнения не дают явного преимущества ни одному из кандидатов.

Трамп должен получить официальную номинацию от своей партии на Республиканском национальном съезде, который начнется в Милуоки в понедельник. Он легко обошел своих соперников за выдвижение от Республиканской партии в начале кампании.

Он в значительной степени объединил вокруг себя партию, поддержка которой ненадолго ослабла после того, как его сторонники напали на Капитолий США 6 января 2021 года.

В самом конце мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Дональда Трампа виновным в фальсификации документов в случае с выплатой денег за молчание бывшей порнозвезде Сторми Дэниэлс.

Однако три других уголовных дела, в том числе два, связанных с нападением на Капитолий 6 января 2021 года, были приостановлены из-за различных факторов, включая недавнее решение Верховного суда, постановившего, что бывший президент обладает частичным иммунитетом от судебного преследования за действия, совершенные во время его пребывания в Белом доме.

Трамп утверждает, не приводя доказательств, что все четыре уголовных преследования были организованы Байденом, чтобы попытаться помешать ему вернуться к власти.