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Наезд с 35 погибшими: в Китае казнили зачинщика крупной аварии

Опубликовано:

Флаг Китая
Иллюстративное фото: Pixabay

В ноябре прошлого года 35 человек погибли, 43 получили ранения в результате ДТП в китайском Чжухае. Сегодня, 20 января, водителя, въехавшего в толпу, казнили, передает NUR.KZ со ссылкой на CCTV.

"20 января 2025 года Народный суд промежуточной инстанции города Чжухай провинции Гуандун казнил Фань Вэйцю в соответствии с приказом о казни, вынесенным Верховным народным судом. Муниципальная народная прокуратура Чжухая направила сотрудников для проведения надзора на месте в соответствии с законом", - говорится в публикации.

Телеканал также напоминает, что ранее, 27 декабря 2024 года Народный суд промежуточной инстанции Чжухай приговорил Фань Вэйцю к смертной казни и пожизненно лишил его политических прав. После оглашения приговора Фань Вэйцю принял приговор.

Напомним, мы писали об этом деле: водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре в городе Чжухай. В результате наезда погибли 35 человек, еще 43 человека получили ранения.

После совершения преступления был задержан 62-летний мужчина по фамилии Фань, который, по версии следствия на тот момент, врезался в толпу и скрылся с места преступления. Отмечалось, что мотивы его действий неизвестны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213174-naezd-s-35-pogibshimi-v-kitae-kaznili-zachinshchika-krupnoy-avarii/

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