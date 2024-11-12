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Автомобиль въехал в толпу в Китае: погибли 35 человек

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Полиция Китая
Полиция. Иллюстративное фото: makenoodle/Getty Images

35 человек погибли, 43 получили ранения в результате ДТП китайском Чжухае - трагедия произошла в спортивном центре. Полицейские рассказали о случившемся.

Инцидент произошел накануне, 11 ноября, пишет РИА Новости.

Уточняется, что водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре в городе Чжухай.

В результате наезда погибли 35 человек, еще 43 человека получили ранения - они проходят лечение в больнице. Сообщается, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в совершении преступления задержан 62-летний мужчина по фамилии Фань, который, предположительно, и врезался в толпу и скрылся с места преступления.

Стоит отметить, ранее власти не сообщали о количестве погибших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186360-avtomobil-vehal-v-tolpu-v-kitae-zhertvami-stali-35-chelovek/

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