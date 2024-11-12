Автомобиль въехал в толпу в Китае: погибли 35 человек
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35 человек погибли, 43 получили ранения в результате ДТП китайском Чжухае - трагедия произошла в спортивном центре. Полицейские рассказали о случившемся.
Инцидент произошел накануне, 11 ноября, пишет РИА Новости.
Уточняется, что водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре в городе Чжухай.
В результате наезда погибли 35 человек, еще 43 человека получили ранения - они проходят лечение в больнице. Сообщается, их жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что в совершении преступления задержан 62-летний мужчина по фамилии Фань, который, предположительно, и врезался в толпу и скрылся с места преступления.
Стоит отметить, ранее власти не сообщали о количестве погибших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2186360-avtomobil-vehal-v-tolpu-v-kitae-zhertvami-stali-35-chelovek/