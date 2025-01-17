Гибсон и Сталлоне будут поcлами Трампа в "великом и проблемном" месте

Избранный президент США Дональд Трамп назначил актеров и режиссеров Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта на должность своих спецпосланников в Голливуде, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

«Для меня большая честь объявить, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния). В этом качестве они будут работать над тем, чтобы сделать его <...> больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», — написал политик.

По его словам, для Голливуда настанет Золотой век.

«Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — заявил Трамп.

Задачей спецпосланников будет восстановить Голливуд, который за последние четыре года потерял «много бизнеса» за рубежом, уточнил республиканец. Вероятно, политик имеет в виду то, что из-за больших расходов крупные фильмы все чаще снимают в других странах. Например, Великобритания, Венгрия, Австралия и Канада предлагают студиям щедрые налоговые льготы.