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Гибсон и Сталлоне будут поcлами Трампа в "великом и проблемном" месте

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Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне. Кадр из видео: instagram.com/officialslystallone

Избранный президент США Дональд Трамп назначил актеров и режиссеров Мэла Гибсона, Сильвестра Сталлоне и Джона Войта на должность своих спецпосланников в Голливуде, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

«Для меня большая честь объявить, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния). В этом качестве они будут работать над тем, чтобы сделать его <...> больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», — написал политик.

По его словам, для Голливуда настанет Золотой век.

«Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предложат», — заявил Трамп.

Задачей спецпосланников будет восстановить Голливуд, который за последние четыре года потерял «много бизнеса» за рубежом, уточнил республиканец. Вероятно, политик имеет в виду то, что из-за больших расходов крупные фильмы все чаще снимают в других странах. Например, Великобритания, Венгрия, Австралия и Канада предлагают студиям щедрые налоговые льготы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212410-gibson-i-stallone-budut-poclami-trampa-v-velikom-i-problemnom-meste/

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