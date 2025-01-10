Трамп анонсировал встречу с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее заявление Трамп сделал во время встречи с журналистами в своей резиденции во Флориде.

"Он (Путин — прим. ред.) хочет встретиться, и мы занимаемся организацией", — сообщил Трамп.

При этом на вопрос о возможности трехсторонней встречи между ним, Путиным и лидером КНР Си Цзиньпинем, Трамп ответил, что это будет определено позднее.

При этом, как пишет издание, резидент России в декабре в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с Трампом, отметив, что если она состоится, то двум президентам будет о чем поговорить.

Напомним, в середине ноября, после победы Трампа на выборах, издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил войну в Украине.

В статье сообщалось, что Трамп якобы призвал Путина избегать эскалации в Украине и напомнил о значительном военном присутствии американских сил в Европе.

Собеседники издания также утверждают, что Путин и Трамп говорили о необходимости достижения мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих разговорах для обсуждения "скорейшего урегулирования конфликта".

Однако позже в Кремле опровергли эти данные. Пресс-секретарь Путина сообщил, что разговоров с Трампом не было.