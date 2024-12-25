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Трамп заявил, что будет добиваться смертной казни для убийц и насильников

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что сразу по вступлении в должность поручит Минюсту США добиваться смертной казни для убийц и насильников, передает NUR.KZ.

Публикация об этом появилась на странице Трампа в соцсети Truth Social.

"Как только я вступлю в должность, я дам указание Министерству юстиции решительно добиваться смертной казни, чтобы защитить американские семьи и детей от жестоких насильников, убийц и монстров. Мы снова станем страной закона и порядка!" - написал Трамп.

Добавим, что предыдущим своим постом Трамп резко осудил решение Джо Байдена о помиловании почти всех осужденных на смертную казнь по федеральным обвинениям.

"Джо Байден только что смягчил смертный приговор 37 самым ужасным убийцам в нашей стране. Когда вы услышите о деяниях каждого, вы не поверите, что он это сделал. Это бессмыслица. Родственники и друзья еще больше опустошены. Они не могут поверить, что это происходит!" - написал Трамп, а спустя всего 2 часа опубликовал свое решение добиваться смертной казни при вступлении в должность.

Напомним, президент Байден смягчил смертные приговоры большинству из осужденных по федеральным законам заключенных, приговоренных к смертной казни. Вместо этого они будут отбывать пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

Русская служба Би-би-си напоминает, что, став президентом, Байден поручил Министерству юстиции ввести мораторий на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.

В то же время избранный президент Дональд Трамп поддерживает смертную казнь и во время своего первого срока возобновил исполнение смертных приговоров на федеральном уровне после почти двадцатилетнего перерыва: все 13 приговоров были приведены в исполнение в последние шесть месяцев его пребывания на посту.

А во время своей президентской кампании 2024 года Трамп призывал к расширению применения смертной казни, предлагая предавать смерти "наркоторговцев, торговцев людьми" и людей, насилующих детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204463-tramp-zayavil-chto-budet-dobivatsya-smertnoy-kazni-dlya-ubiyc-i-nasilnikov/

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