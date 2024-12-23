Байден помиловал почти всех осужденных на смертную казнь по федеральным обвинениям

Президент Байден смягчил смертные приговоры большинству из сорока осужденных по федеральным законам заключенных, приговоренных к смертной казни. Вместо этого они будут отбывать пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Дональд Трамп не сможет отменить это решение, когда вступит в должность в январе.

«Я осуждаю этих убийц, скорблю по жертвам их подлых деяний и сочувствую всем семьям, которые понесли невообразимые и невосполнимые потери, — говорится в заявлении Байдена. — Но, руководствуясь своей совестью и опытом работы в качестве общественного защитника, председателя судебного комитета Сената, вице-президента, а теперь и президента, я как никогда убежден, что мы должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне».

Противники смертной казни напоминали, что избранный президент Дональд Трамп поддерживает смертную казнь и во время своего первого срока возобновил исполнение смертных приговоров на федеральном уровне после почти двадцатилетнего перерыва: все 13 приговоров были приведены в исполнение в последние шесть месяцев его пребывания на посту.

Помилование распространяется на всех федеральных смертников, кроме трех, осужденных за терроризм или массовые убийства на почве ненависти: Джохара Царнаева, осужденного за взрыв на Бостонском марафоне в 2013 году, Дилана Руфа, застрелившего девять чернокожих прихожан церкви в Чарльстоне в 2015 году, и Роберта Боуэрса, ворвавшегося в синагогу в центре еврейской общины Питтсбурга и убившего 11 прихожан в 2018 году.

Решение Байдена также не отразится на приговоренных к смерти в судах штатов, которых, по данным Информационного центра по смертной казни, насчитывается около 2250 человек. За время президентства Байдена в штатах было приведено в исполнение более 70 смертных приговоров.

Президенты обычно издают распоряжения о помиловании в конце своего пребывания на посту, и демократы активно призывали Байдена использовать эти полномочия как можно более широко, пока у него есть такая возможность.

В декабре Байден помиловал 1500 человек, находившихся под домашним арестом после пандемии коронавируса — рекордное число за один день. Президент также помиловал тысячи людей, осужденных за хранение марихуаны на федеральном уровне, и ветеранов, осужденных за гомосексуальные связи во время службы в армии. Ни один из этих людей на момент помилования не находился в тюрьме.

Будучи сенатором, Байден выступал за принятие в 1994 году законопроекта о преступности, который расширил список преступлений, караемых смертной казнью на федеральном уровне, на 60 новых позиций. Сегодня считается, что этот закон способствовал массовому лишению свободы, особенно чернокожих мужчин, и многие из тех, кто сейчас ожидает смертной казни, получили свои приговоры в соответствии с его положениями.

Однако во время своей предвыборной президентской кампании 2020 года Байден отказался от поддержки смертной казни, пообещав отменить ее на федеральном уровне и-за опасений по поводу несправедливых приговоров и расового неравенства в системе правосудия. Во время своей последней предвыборной кампании Байден уже не говорил об отмене смертной казни на федеральном уровне. Но, став президентом, он поручил Министерству юстиции ввести мораторий на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.

Федеральным прокурорам также было предложено не требовать смертных приговоров, но в январе администрация Байдена изменила курс: Министерство юстиции объявило, что впервые будет добиваться смертной казни в федеральном деле против Пэйтона Гендрона, в 2022 году убившего 10 чернокожих в супермаркете в Буффало. Гендрон уже отбывает пожизненное заключение по приговору суда штата.

В декабре Байден также помиловал своего сына Хантера за федеральные уголовные преступления, связанные с оружием и налогами, которые могли привести его в тюрьму, хотя и обещал этого не делать. Это вызвало шумную реакцию в стране, как со стороны противников президента, так и некоторых его сторонников.

Дональд Трамп поддерживает смертную казнь, и во время своей президентской кампании 2024 года призывал к ее расширению, предлагая предавать смерти «наркоторговцев, торговцев людьми» и людей, насилующих детей.

По данным Информационного центра по смертной казни, с 1973 года в США были оправданы по меньшей мере 200 человек, осужденных и приговоренных к смертной казни. Часто обращение к президенту — это последнее действие, которое может спасти жизнь заключенному. Но полномочия президента по помилованию ограничены, на него могут рассчитывать лишь те, кто совершил федеральные преступления, а это только малая часть людей, приговоренных к смерти в Соединенных Штатах.