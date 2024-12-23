Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент Панамы ответил Трампу на слова о возвращении канала США

Опубликовано:

Хосе Рауль Мулино
Хосе Рауль Мулино. Фото: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о возвращении Панамского канала Штатам - он исключил такую возможность.

Мулино сделал официальное заявление, которое опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Президент заявил, что панамский канал в полной мере принадлежит Панаме на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению.

"Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года, и вскоре мы будем отмечать 25-летие этой передачи", - заявил Мулино.

По словам президента, он стремится сохранить и поддерживать хорошие и уважительные отношения с новым правительством Соединенных Штатов, однако намерен отстаивать интересы своей страны.

"Мы, панамцы, можем думать по-разному во многих аспектах, но когда речь идет о нашем канале и нашем суверенитете, мы все объединяемся под одним флагом - флагом Панамы", - заключил президент.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пригрозил потребовать возврата Панамского канала под контроль страны. Пичиной тому стали условия его использования - Трампа возмущает плата, взимаемая за проход по каналу.

Отметим, согласно Британской энциклопедии, в 1977 году между двумя правительствами было достигнуто соглашение о Панамском канале - оно было подписано 7 сентября того же года генералом Омаром Торрихосом Эррерой из Панамы и президентом США Джимми Картером.

Договор расторгал все предыдущие договоры между США и Панамой, касающиеся канала, и упразднял Зону канала. Договор признавал Панаму территориальным сувереном в бывшей зоне канала, однако предоставлял Соединенным Штатам право продолжать управление, эксплуатацию и обслуживание канала, а также использовать земли и воды, необходимые для этих целей, в течение 20-летнего переходного периода, охватываемого соглашением.

Договор вступил в силу 1 октября 1979 года и истек 31 декабря 1999 года - тогда завершилась передача канала.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203548-prezident-panamy-otvetil-trampu-na-slova-o-vozvrashchenii-kanala-ssha/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie