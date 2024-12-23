Президент Панамы ответил Трампу на слова о возвращении канала США

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино ответил на слова избранного президента США Дональда Трампа о возвращении Панамского канала Штатам - он исключил такую возможность.

Мулино сделал официальное заявление, которое опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Президент заявил, что панамский канал в полной мере принадлежит Панаме на основании договора 1977 года, и суверенитет страны не подлежит обсуждению.

"Договоры Торрихоса-Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме, которая закончилась 31 декабря 1999 года, и вскоре мы будем отмечать 25-летие этой передачи", - заявил Мулино.

По словам президента, он стремится сохранить и поддерживать хорошие и уважительные отношения с новым правительством Соединенных Штатов, однако намерен отстаивать интересы своей страны.

"Мы, панамцы, можем думать по-разному во многих аспектах, но когда речь идет о нашем канале и нашем суверенитете, мы все объединяемся под одним флагом - флагом Панамы", - заключил президент.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пригрозил потребовать возврата Панамского канала под контроль страны. Пичиной тому стали условия его использования - Трампа возмущает плата, взимаемая за проход по каналу.

Отметим, согласно Британской энциклопедии, в 1977 году между двумя правительствами было достигнуто соглашение о Панамском канале - оно было подписано 7 сентября того же года генералом Омаром Торрихосом Эррерой из Панамы и президентом США Джимми Картером.

Договор расторгал все предыдущие договоры между США и Панамой, касающиеся канала, и упразднял Зону канала. Договор признавал Панаму территориальным сувереном в бывшей зоне канала, однако предоставлял Соединенным Штатам право продолжать управление, эксплуатацию и обслуживание канала, а также использовать земли и воды, необходимые для этих целей, в течение 20-летнего переходного периода, охватываемого соглашением.

Договор вступил в силу 1 октября 1979 года и истек 31 декабря 1999 года - тогда завершилась передача канала.