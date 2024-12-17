Трое погибших, шесть раненых: стрельба произошла в христианской школе в США

Подросток открыл стрельбу в христианской школе в штате Висконсин. В результате погибли три человека, в том числе стрелок, еще шесть получили ранения.

Трагедия произошла в понедельник, пишет The New York Times. Сообщается, что самые маленькие ученики выбежали из здания на холод без верхней одежды, держа друг друга за руки для безопасности.

Издание пишет, что погибли подросток и учитель, а также сам стрелок.

По информации ABC News, сначала в полиции назвали большее количество жертв, однако позже пересмотрели озвученную информацию.

По заявлениям стражей порядка, подозреваемый подросток использовал ручной пистолет. Власти выясняют происхождение огнестрельного оружия.

Также в полиции заявили, что никто из прибывших на место стражей порядка не стрелял. Предполагается, что стрелок покончил с собой. Некоторые источники издания заявили, что стрельбу устроила девочка-подросток.

Сообщается, что двух пострадавших уже выписали из больницы, однако двое - в критическом состоянии.

Напомним, в сентябре этого года четыре человека погибли, еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе в США. Трагедия произошла в школе Апалачи в американском штате Джорджия. На месте был задержан 14-летний ученик этой же школы.

А в мае стрельба произошла во время выпускного в школе в американском штате Миссури. Двое пострадали. Два человека были задержаны по факту произошедшего. Кары стрельбы попали на видео.