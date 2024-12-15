Кадыров призвал закрыть салоны красоты, "развращающие людей"

Глава Чечни Рамзан Каыдров заявил, что в чеченской республике необходимо закрыть салоны красоты, которые "развращают людей" неподобающей рекламой.

В Telegram-канале главы Чечни появился видеоролик с, на котором Рамзан Кадыров вместе с несколькими чиновниками проверяют работу сети аптек. Во время проверки Кадыров высказался и о работе салонов красоты.

Как пишет ТАСС, Кадыров заявил, что салоны красоты публикуют в соцсетях неподобающие фото.

"Демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно", – заявил глава Чечни.

РБК отмечает, что после терактов в Дагестане в июне, когда произошли нападения на церкви и синагоги, в России возобновились дискуссии вокруг закрытой религиозной одежды, которые идут уже несколько лет.

За запрет ношения никабов выступил, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он отметил, что теракт в Дагестане и захват заложников в ростовской тюрьме совершили "исламисты, террористы". Кадыров в ответ попросил его выражаться более аккуратно.

Напомним, в Афганистане в 2022 году, пришедшие к власти талибы приказали закрыть парикмахерские и салоны красоты. Позже женщинам запретили разговаривать в общественных местах не только с мужчинами, но и с женщинами.