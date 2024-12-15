12 человек нашли мертвыми в ресторане на курорте в Грузии

В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы. Прчина их смерти пока не установлена, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на Министерство внутренних дел Грузии, признаков насилия на телах погибших нет.

"По предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле комнаты был установлен генератор, который был включен вчера, вероятно, после прекращения подачи электроэнергии на объект", — говорится в заявлении ведомства.

Тела обнаружили в спальном помещении на втором этаже. Погибшие, предположительно, сотрудники ресторана.

В МВД сообщили, что сейчас проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты, допрашивают людей.

Для установления точной причины произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, летом в фешенебельном отеле Бангкока были найдены мертвыми шесть граждан Вьетнама. Предполагается, что они отравились ядом.