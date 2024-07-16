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В отеле Бангкока найдены мертвыми шесть граждан Вьетнама. Причины смерти пока неизвестны, основная версия — отравление ядом

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Полиция возле отеля Grand Hyatt Erawan
Полиция блокирует вход в отель Grand Hyatt Erawan. Фото: NurPhoto/Getty Images

Полиция Бангкока расследует обстоятельства смерти шести человек, найденных мертвыми в одном из фешенебельных отелей тайской столицы Hyatt Erawan Bangkok. Все они — вьетнамцы, у некоторых, как сообщается, было двойное гражданство с США.

Общественная радиовещательная корпорация Таиланда сообщила со ссылкой на источники в полиции, что среди мертвых трое мужчин и три женщины.

Согласно гостиничным записям, места в отеле зарезервировала группа из семи человек, но въехали только пять. Шестой человек, найденный мертвым, не значится в списках постояльцев, заявили в полиции.

На данный момент основная версия полиции — отравление ядом. Источники в полиции сообщают, что проводится токсикологическая экспертиза.

В крови умерших обнаружено подозрительное вещество, которое могло попасть в организм с напитками, заказанными гостями в номер около двух часов дня по местному времени в понедельник. Однако полиция пока воздерживается от выводов и комментариев.

Полицию в отель вызвал гостиничный персонал около 17:30 по местному времени во вторник.

Ранее эксперты сообщили, что на момент начала осмотра тел жертвы были мертвы около 24 часов. Также рассматривалась версия пищевого отравления, но заказанная в номер еда была нетронута.

Группа должна была выехать из отеля в понедельник.

Судя по всему, гости решили сначала пообедать все вместе. Они собрались в двухкомнатном номере одного из них на пятом этаже, где и были позднее обнаружены горничной.

Заказанная в номер еда стояла нетронутой. Ранее представитель полиции сообщил, что на месте были найдены использованные чайные и кофейные чашки.

Тела лежали в гостиной и в ванной комнате.

В ванной также найдены чашки с остатками чая, банки с энергетическими напитками и мед.

По словам следователей, ни следов борьбы, ни признаков ограбления на месте происшествия не обнаружено. Лишь у одного на теле есть рана, но, по словам экспертов, скорее всего, это следствие падения.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин, побывавший на месте событий, взял расследование под личный контроль, заявив, что произошедшее не должно отразиться на имидже страны и на туристическом потоке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2135172-v-otele-bangkoka-naydeny-mertvymi-shest-grazhdan-vetnama-prichiny-smerti-poka-neizvestny-osnovnaya-versiya-otravlenie-yadom/

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