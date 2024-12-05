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Макрон принял прошение об отставке правительства Франции

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Қазақ тілінде оқу
Мишель Барнье (слева) и Эмманюэль Макрон (справа)
Мишель Барнье (слева) и Эмманюэль Макрон (справа). Фото: Ludovic Marin / Pool / AFP via Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьера республики об отставке кабинета министров, передает NUR.KZ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Премьер-министр сегодня подал прошение об отставке своего правительства президенту Республики, который принял это к сведению. Мишель Барнье вместе с членами правительства будет исполнять свои обязанности до назначения нового правительства", – говорится в сообщении резиденции президента в соцсети X.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2196830-makron-prinyal-proshenie-ob-otstavke-pravitelstva-francii/

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