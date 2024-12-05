Макрон принял прошение об отставке правительства Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьера республики об отставке кабинета министров, передает NUR.KZ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Премьер-министр сегодня подал прошение об отставке своего правительства президенту Республики, который принял это к сведению. Мишель Барнье вместе с членами правительства будет исполнять свои обязанности до назначения нового правительства", – говорится в сообщении резиденции президента в соцсети X.