Макрон принял прошение об отставке правительства Франции
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьера республики об отставке кабинета министров, передает NUR.KZ со ссылкой на Елисейский дворец.
"Премьер-министр сегодня подал прошение об отставке своего правительства президенту Республики, который принял это к сведению. Мишель Барнье вместе с членами правительства будет исполнять свои обязанности до назначения нового правительства", – говорится в сообщении резиденции президента в соцсети X.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2196830-makron-prinyal-proshenie-ob-otstavke-pravitelstva-francii/