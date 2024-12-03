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Правительству Франции грозят вотум недоверия и отставка

Опубликовано:

Флаг Франции
Флаг Франции. Иллюстративное фото: Alessandro Grussu / Getty Images

Правительству Франции грозит отставка - депутаты левой коалиции "Новый народный фронт" и крайне правой партии "Национальное объединение" поставили на голосование вопрос о вотуме недоверия.

Как пишет Deutsche Welle, причиной этого шага стало решение премьер-министра Франции Мишеля Барнье утвердить закон о бюджете системы социального страхования на 2025 год в предложенной правительством версии без обсуждения и голосования в парламенте.

Право на это дает особая процедура, предусмотренная статьей 49.3 Конституции Франции. Однако в случае применения этой процедуры депутаты Национального собрания, в свою очередь, получают право вынести на голосование вопрос о доверии правительству.

Ожидается, что это голосование пройдет уже в среду, 4 декабря.

Euronews отмечает, что есть два варианта развития событий. Первый: предложение о вотуме недоверия поддержит большинство, что приведет к падению правительства Барнье. Второй: предложение будет отклонено, и законопроект о социальном обеспечении будет принят и отправлен обратно в Сенат.

Авторы материала отмечают, что первый вариант кажется наиболее вероятным.

Если правительство падет, это будет первый успешный вотум недоверия с 1962 года, когда президентом был Шарль де Голль.

РБК уточняет, что Барнье принял решение провести закон о госбюджете с помощью статьи 49.3 из-за разногласий кабмина с ультраправой партией "Национальное объединение" (RN).

Отмечается, что правительство Барнье, сформированное во второй половине сентября, уже во второй раз сталкивается с угрозой вотума недоверия.

Блок "Нового народного фронта" (NPF) изначально отнесся критически к кабинету Барнье: левые считали несправедливым, что Эмманюэль Макрон доверил формирование правительства республиканцу, проигнорировав победу NFP на выборах.

В начале октября депутаты от левого блока внесли проект вотума недоверия Барнье на рассмотрение нижней палаты, но тогда их не поддержали крайне правые, и благодаря позиции фракции Марин Ле Пен 8 октября Национальное собрание проголосовало против вотума недоверия правительству.

Говоря о законе, ставшем причиной споров, DW, ссылаясь на французские СМИ, пишет, что закон о бюджете системы социального (и медицинского) страхования вместе с законом о государственном бюджете составляет основу финансовой политики страны.

"Оба бюджетных законопроекта оказались в центре ожесточенных споров из-за запланированных правительством мер экономии на общую сумму 60 миллиардов евро. Для оздоровления госфинансов и сокращения дефицита бюджета было предложено на 40 млрд сократить госрасходы и на 20 млрд повысить налоги", - указывается в публикации.

Напомним, в июне президент Франции объявил о роспуске парламента страны и досрочных выборах.

В июле стало известно, что коалиция левых партий "Новый народный фронт" (NPF) одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции и получила 182 места в Национальном собрании.

Второе место заняла центристская коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье - ультраправое "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.

В начале сентября Русская служба Би-би-си писала, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром правоцентристского политика Мишеля Барнье и поручил ему сформировать новое правительство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195333-pravitelstvu-francii-grozyat-votum-nedoveriya-i-otstavka/

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