Макрон посетил Собор Парижской Богоматери перед его открытием после пожара

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Собор Парижской Богоматери в Париже перед его открытием после реставрации - в 2019 году пожар едва не уничтожил Нотр-Дам.

После пятилетней реставрации в Париже открывается один из главных символов столицы Франции - официальное открытие собора торжественно пройдет 7 декабря, пишет Euronews.

Первыми его посетителями стали президент Франции Макрон с супругой и многонациональная команда специалистов, принимавших участие в восстановлении архитектурного шедевра.

Также Макрон в ходе посещения отреставрированного собора выступил перед собравшимися и выразил благодарность тем, кто восстанавливал Нотр-Дам.

Напомним, 15 апреля 2019 года парижский собор Нотр-Дам охватил пожар – с ним боролись больше девяти часов, пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. При тушении серьезно пострадал один пожарный.

Спустя несколько дней полицейские Парижа предположили, что пожар в соборе Парижской Богоматери мог произойти из-за короткого замыкания.

В конце декабря того же года стало известно, что собор "Нотр-Дам-де-Пари" может рухнуть. По словам настоятеля собора Патрика Шове, конструкция собора пока еще непрочна. До начала реставрации сгоревшее здание было обставлено строительными лесами, но именно эти леса могут рухнуть прямиком на свод сооружения.

В 2020 году введенный из-за коронавируса карантин остановил восстановительные работы на неопределенный срок.

А в июле 2022 года министр культуры Франции Рима Абдул-Малак сообщила, что собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) откроется для посетителей уже в 2024 году.

Аналогичное заявление в январе прошлого года сделал и президент Франции - Макрон пообещал, что Нотр-Дам вновь откроет свои двери в 2024 году.