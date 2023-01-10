Макрон назвал срок открытия Нотр-Дама после реставрации

Фумио Кисида и Эммануэль Макрон у Нотр-Дама. Фото: Kyodo News via Getty Images

Французский президент Эммануэль Макрон, посетивший Нотр-Дам вместе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, заявил, что собор Парижской Богоматери откроют в 2024 году, передают "Известия" со ссылкой на Le Parisien.

"Мы были очень шокированы пожаром в соборе. Мы знаем сложность этих строительных площадок, и я удивлен скоростью строительства Нотр-Дама", – заявил Кисида.

По словам Макрона, благодаря коллективной работе компаний и ремесленников реставрация собора Парижской Богоматери скоро будет завершена.

Президент Франции подчеркнул, что открытие Нотр-Дама для посещений и богослужений в 2024 году остается актуальной целью.

Напомним, 15 апреля 2019 года парижский собор Нотр-Дам охватил пожар – с ним боролись больше девяти часов, пламя уничтожило крышу, часы и шпиль, а также деревянные элементы конструкции. При тушении серьезно пострадал один пожарный.

Спустя несколько дней полицейские Парижа предположили, что пожар в соборе Парижской Богоматери мог произойти из-за короткого замыкания.

В конце декабря того же года стало известно, что собор "Нотр-Дам-де-Пари" может рухнуть. По словам настоятеля собора Патрика Шове, конструкция собора пока еще непрочна. До начала реставрации сгоревшее здание было обставлено строительными лесами, но именно эти леса могут рухнуть прямиком на свод сооружения.

В 2020 году введенный из-за коронавируса карантин остановил восстановительные работы на неопределенный срок.

В 2021 году во Франции задержали пилота, который хотел протаранить самолетом здание собора Парижской богоматери.

А в июле 2022 года министр культуры Франции Рима Абдул-Малак сообщила, что собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) откроется для посетителей уже в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2004790-makron-nazval-srok-otkrytiya-notr-dama-posle-restavratsii/