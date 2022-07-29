Названа дата открытия Нотр-Дама для посетителей после пожара

Собор Парижской Богоматери. Фото: Dan Kitwood / Staff / Getty Images

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак сообщила, что собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) откроется для посетителей уже в 2024 году после разрушительного пожара в 2019 году, передает Би-би-си.

После разрушительного пожара в соборе проходили масштабные реставрационные и восстановительные работы.

По словам Абдул-Малак, работы проходят в соответствии с графиком и будут, предположительно, завершены в 2024 году. Тогда собор будет открыт для посетителей и для проведения в нем богослужений.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля 2019 года. Его удалось потушить только к утру 16 апреля. Тушение заняло 14 часов, были задействованы сотни пожарных.

В результате инцидента был разрушен шпиль собора, две трети крыши и часть внутренних помещений. Президентом Франции Макроном тогда была объявлена национальная кампания по сбору средств для восстановления храма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1980813-nazvana-data-otkrytiya-notr-dama-dlya-posetiteley-posle-pozhara/