Белый дом объяснил отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20

В Сети опубликовали фотографию с саммита лидеров стран G20 в Бразилии, на котором отсутствовал президент США Джо Байден и еще двое весомых политиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

На общем традиционном фото можно заметить президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, лидера Аргентины Хавьера Милея, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президентов Турции и Южной Кореи Реджепа Тайипа Эрдогана и Юн Сок Еля, китайского лидера Си Цзиньпина, главу МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшего на саммит вместо Путина, и других.

Фото опубликовали в официальном профиле соцсети X саммита.

Однако на снимке отсутствовали Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

В Сети начали появляться различные слухи о том, почему фото сделали без Байдена. Однако в Белом доме сообщили, что президент США еще был в пути, тогда как другие лидеры уже присутствовали на мероприятии. Неназванный источник сообщил изданию, что фото без американского лидера не было актом протеста.

Бразильские организаторы саммита сообщили, что Байден, Трюдо и Мелони опоздали. Фото пришлось сделать без них.

Байден, Трюдо и Мелони перед саммитом. Фото: Buda Mendes/Getty Images

Добавим также, что президента Парагвая, участвовавшего в саммите G20, Сантьяго Пенья госпитализировали с жалобами на боль в груди.

Согласно информации на официальном сайте мероприятия, саммит G20 проходит 18 и 19 ноября в Бразилии в Рио-де-Жанейро. На нем присутствуют лидеры 19 стран-членов, а также представители Африканского союза и Европейского союза.