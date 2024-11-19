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Президента Парагвая увезли на машине скорой помощи с саммита G20

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Сантьяго Пенья
Сантьяго Пенья. Фото: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images

Президента Парагвая, участвовавшего в саммите G20, Сантьяго Пенья доставили в больницу с жалобами на боль в груди, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на парагвайские СМИ, 46-летний политик участвовал в саммите G20 в Рио-де-Жанейро, когда его госпитализировали на машине скорой помощи.

Сначала президента Парагвая направили в медцентр при музее современного искусства, где проходил лечение генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет издание.

После проведения электрокардиограммы политика отвезли в частную больницу. В клинике Пенья останется следующие 24 часа.

Саммит G20 проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. В нем принимают участие 42 страны.

Отметим, Сантьяго Пенья был избран президентом Парагвая в мае 2023 года, а в должность вступил в августе того же года.

На официальном сайте политика говорится, что Пенья родился 16 ноября 1978 года. За свою карьеру успел поработать в Центробанке Парагвая и в Международном валютном фонде.

Кроме того занимал должность министра финансов с 2015 по 2017 год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2189205-prezidenta-paragvaya-uvezli-na-mashine-skoroy-pomoshchi-s-sammita-g20/

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