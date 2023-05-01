Сантьяго Пенья победил на выборах президента Парагвая

Сантьяго Пенья. Фото: facebook.com/SantiPenaPY

На выборах президента Парагвая победил Сантьяго Пенья, следует из итогов подсчета более 99,47% голосов. Он был кандидатом от правящей партии "Колорадо".

Пенья набрал 42,73%, значительно опередив своего основного соперника Эфраина Алегре, который уже признал свое поражение, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Пенья вступит в должность 15 августа.

В ходе своей предвыборной кампании политик пообещал снижение стоимости потребительской корзины, цен на топливо и газ, создание 500 тыс. новых рабочих мест, бесплатных детских садов, программы для обеспечения граждан жильем.

На официальном сайте политика говорится, что Пенья родился 16 ноября 1978 года. За свою карьеру успел поработать в ЦБ Парагвая и в Международном валютном фонде.

Кроме того занимал должность министра финансов с 2015 по 2017 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018859-santyago-penya-pobedil-na-vyborah-prezidenta-paragvaya/