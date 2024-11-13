Утечка секретных данных Пентагона: 23-летнего военнослужащего приговорили к 15 годам тюрьмы

Военнослужащего Национальной гвардии ВВС США Джека Тейшейру приговорили к 15 годам заключения за масштабную утечку секретных данных Пентагона, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Как пишет издание, еще в марте Тейшейра признал себя виновным по шести федеральным обвинениям, включая умышленное хранение и передачу информации о национальной обороне, которую правительство США классифицировало как совершенно секретную.

Тейшейра, которому в следующем месяце исполнится 23 года, просил о тюремном заключении сроком на 11 лет; прокуроры требовали приговора почти на 17 лет.

"Мне очень жаль, что я причинил вред моим друзьям, семье и тем, кто находится за рубежом. Не думаю, что могу в полной мере описать, насколько я раскаиваюсь. Понимаю всю свою ответственность и принимаю все, что это может за собой повлечь", – сказал Тейшейра в своем последнем слове.

В итоге его приговорили к 15 годам тюрьмы. Помимо этого, после освобождения ему будет запрещено занимать должности с доступом к конфиденциальной информации.

Напомним, Тейшейра был арестован в апреле 2023 года по подозрению в причастности к крупнейшей за последнее десятилетие утечке американских секретных документов, часть из которых касалась войны в Украине.

Документы, в частности, указывали на обеспокоенность США военным потенциалом Украины и свидетельствовали о том, что Вашингтон может следить за союзниками, а также содержали другую важную информацию.

Тейшейра, которому на момент ареста был 21 год, курировал небольшую закрытую группу на популярной у геймеров платформе Discord, где начал выкладывать секретные файлы еще в конце 2022 года. Позднее они разошлись по интернету.

Если бы ему предъявили обвинения в шпионаже, Тейшейра мог получить пожизненный срок.

Русская служба BBC подробно рассказывала, что содержалось в рассекреченных документах.