В США задержали подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона (видео)

Задержание Джека Тейшейры. Кадр из видео: twitter.com/RyanShead

Вчера, 13 апреля, в штате Массачусетс в США был арестован подозреваемый в утечке документов Пентагона – на прошлой неделе в Сеть попали секретные данные, передает CNN.

В четверг в Массачусетсе был взят под стражу 21-летний Джек Тейшейра – военнослужащий ВВС Национальной гвардии США. Силовики полагают, что это он слил в Сеть секретные разведданные Пентагона.

Отмечается, что документы появились на платформе Discord, и, как полагает следствие, Тейшейра является администратором чат-группы, где были размещены документы. Об этом CNN сообщили несколько официальных лиц США.

"По данным источника в правительстве США, знакомого с делом, подозреваемый находился под наблюдением как минимум за несколько дней до ареста. В четверг он должен был выйти на работу, где ФБР собиралось взять его под стражу при более контролируемых обстоятельствах", – рассказали авторы издания.

При этом, когда подозреваемый не пошел на работу, агенты, которые уже находились возле дома его матери, ждали, пока подозреваемый выйдет. Позже Тейшейру задержали.

Согласно общедоступным данным, Джек Тейшейра вырос в пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. По данным Минобороны США, он поступил в Нацгвардию ВВС 26 сентября 2019 года.

Несколько бывших одноклассников молодого человека рассказали CNN, что он увлекался армией, оружием и войной. По их словам, Джек Тейшейра иногда ходил в школу в камуфляже, носил с собой "книгу об оружии размером со словарь" и вел себя так, что некоторые ученики чувствовали себя неловко.

"Многие относились к нему с опаской. Он был скорее одиночкой, и его увлечение войной и оружием отталкивало многих людей", – рассказала одна из бывших одноклассниц подозреваемого.

Утечка секретных документов США

Как отмечало издание Deutsche Welle, в начале апреля в Twitter было опубликовано более 100 секретных документов американской разведки и Пентагона. Первой на это обратила внимание газета The New York Times.

До этого более 50 файлов с грифом "секретно", посвященных украинскому конфликту, были обнаружены на малоизвестных геймерских сайтах – они утекли в Сеть еще в начале марта.

Подчеркивается, что официально в Вашингтоне не подтверждали подлинность документов, но источники CNN и других СМИ заявляли о вероятной подлинности первой партии.

Ранее сообщалось, что один из документов, опубликованных на анонимном форуме 4chan, включает в себя карту, на которой виден ход боевых действий в украинском Бахмуте. Другой включал оценку возможностей ПВО Украины. Еще один имел пометку о том, что он секретный и им нельзя делиться с иностранными государствами.

Также среди слитых документов есть конфиденциальные материалы с брифингов, касающиеся Китая, Индо-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и угрозы терроризма.

В частном порядке сотрудники нескольких органов, отвечающих за национальную безопасность, признали и то, что власти в спешке ищут источник утечки, и опасения, что слитых документов будет еще больше.

Среди файлов, по данным New York Times, были найдены планы действий, которые американская разведка предлагала на случай событий, радикально меняющих ситуацию в войне России и Украины, а именно: смерть президента России Владимира Путина, смерть президента Украины Владимира Зеленского, силовое смещение военного руководства России и удар украинцев по Кремлю.

Также, исходя из ставших достоянием публики материалов, Вашингтон пристально следит за генсеком ООН Антониу Гутерришем. Некоторые из просочившихся документов описывают частную переписку между ним и его заместителем.

В документе также содержится оценка действий генсека ООН, которые, согласно тексту, подорвали масштабные усилия по привлечению Москвы к ответственности за ее действия в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2016720-v-ssha-zaderzhali-podozrevaemogo-v-utechke-sekretnyh-dokumentov-pentagona-video/